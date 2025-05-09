超高齡產婦｜58歲陳麗麗人工受孕獲讚卵子靚」 黃澤鋒夫婦亮相無綫新聞：我們所有事已規劃

【黃澤鋒/陳麗麗/人工受孕/高齡懷孕】58歲的黃澤鋒太太陳麗麗以「超高齡」再度懷孕，此喜訊引來外界頗大迴響，連無綫新聞也採訪黃澤鋒夫婦，日前播出陳麗麗的訪問，當中細訴決心進行人工受孕的原因。

黃澤鋒夫婦丨女兒恨做「家姐」

片段開首，黃澤鋒一家三口在做熱身運動，其後兩人女兒「小黃妃」玩攀石，6年前陳麗麗以52歲高齡誕下女兒，夫婦一直想「追多個」，去年成功自然懷孕，惟不幸流產。

陳麗麗說：「我見到女兒太傷心又很孤單，經常自己一個，為何同學們身邊有兄弟姐妹，但我沒有，求了我很久，問可否有個伴。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

黃澤鋒夫婦丨20萬進行人工受孕

聽從醫生的建議，陳麗麗赴台接受「試管嬰兒」受孕，用了約半年時間，花了約20萬元，第二胎的預產期為九月。

陳麗麗坦言曾思索了一段時間，她說：「最初我做這個決定時，醫生會和我們作很多溝通和問好多問題，醫生說醫學很昌明，可以幫你篩選，先幫你檢測，成功了，百分比高才放入身體，以及你要吃藥，可能配藥你吃。」

▲ 黃澤鋒太太於2019年以52歲高齡懷孕。

黃澤鋒夫婦丨陳麗麗：所有事已規劃

說到外界的批評，包括指二人跟女兒的年齡差以及養育問題，陳麗麗強調夫婦已有規劃，她說：「講真我們做了這麼多年人，自己必定有計劃，計劃過才做這件事，我已計劃到她讀大學，所有事已規劃，不會擔心任何東西，只擔心她將來自己如何行這條路，懂不懂思想，我們要教育她這件事。」

無綫新聞亦訪問了醫療衞生界議員林哲玄，說到女士高齡懷孕，林議員表示有一定風險：「風險上女士隨年長，身體對妊娠的反應會有不同，年紀大風險高，容易患妊娠糖尿，或妊娠高血壓的風險。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

黃澤鋒夫婦丨58歲卵子依然靚

陳麗麗這段訪問吸引不少網民觀看，雖然有人批評「年過50歲才生育已是大錯事」，但亦有人支持黃澤鋒夫婦：「有咩大錯啫？！人哋身體支持得住，身心年輕，有晒planning，又關你咩事？ 外人有咩資格批評人哋嘅事。」、「其實我唔多理解，賭王生細女都7x, 冇人批評佢，佢哋5x生就有問題，好奇怪」。

陳麗麗早前接受媒體訪問時，分享其人工受孕之過程，她透露除注射排卵針，亦打了過百支安胎針，所以其肚皮滿佈瘀黑色，另外，她透露共抽了兩次卵子。

雖然已經58歲，不過陳麗麗獲醫生稱讚數粒卵子都品質高，更說某些比她年長的女士也接受「試管嬰兒」受孕，陳麗麗更透露以中藥調理身體和服用十三太保，為生B真的付出不少。

相關報導：

超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B 黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究

超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎 黃澤鋒感恩上天賜100分老婆

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】