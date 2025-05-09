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開明母親｜麥潔文支持兒子當醫護發揮所長　授女兒入行娛圈秘訣：唔好怕蝕底

家事百科

撰文： 陳家昌

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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麥潔文指唱了多年歌，現在更享受舒服地跟觀眾交流。（攝：曾燿輝)

近代觀眾認識麥潔文，除了因江華和她是圈中模範夫妻，還有她們一對子女都常是傳媒焦點。細女陳薔天繼承父母演藝細胞，已入行當歌手；大仔陳耀淙則擔任醫護人員，子女都能找到志向並發揮所長，作為媽媽的她最感欣慰。

星級父母以外，麥潔文（Kitman）也是圈內知名的歌唱老師，而年資較長的觀眾，自然也記得麥潔文是由歌手身份出道，本月21日，麥潔文便會在文化中心舉行《心動回眸演唱會》，用音樂回顧音樂生涯。

《心動回眸演唱會》。

開騷在即，問她需要準備甚麼？Kitman 說除了必要的練歌、練氣、注意飲食外，最重要還是要保持身體健康。「因為我不是十八廿二了，年輕時生病很快便恢復，現在病了就要更長時間治理，所以開騷前更要步步為營，要做多點運動，雖然未必需要上健身室操練，至少每日都多點走路，都是比較簡單的帶氧運動，也頗適合自己。」

麥潔文的表演經驗豐富，大大小小場地都曾踏足，設備完善的固然有，過往在內地也曾在一些簡陋的場所表演過，可謂身經百戰，現階段麥潔文的演出心態很純粹，就是好好享受跟觀眾的交流。「很多觀眾已經是自己多年的歌迷，像是老朋友見面，唱歌像大家聊天，感覺很舒服。」

傳《夜夜痴纏》變電台禁歌

參加「1979年業餘歌唱大賽」而入行的麥潔文，這些年來都儲下不少流行經典，亦曾跟過顧嘉煇、盧國沾合作，張國榮跟她合唱的《Miracle》、Beyond作曲的《歲月無聲》均深入民心。

麥潔文曾拍過不少電影，在《靈氣迫人》演女鬼及唱主題曲，

當年她因在新藝城旗下的新藝寶唱片，故亦有機會涉足影壇的她，周潤發也合作了兩次，其中拍拍恐怖片《靈氣迫人》，她兼唱主題曲《夜夜痴纏》，因歌曲的幽怨氣氛，日後竟然演變作坊間不少靈異故事，更流傳成為是電台禁歌！

麥潔文指多年來不少傳媒問她這首歌是否「好邪」，她都答到有點悶。笑言：「有年在演唱會，我們在開場上播出這首歌的哀怨前奏，故意嚇一嚇觀眾，之後一連唱出多首快歌，令現場氣氛都好興奮。」

當時同公司有不少偶像歌手，像Beyond也跟她很投契。「我、小美和Beyond四子經常一齊玩，因我較年長，黃家駒常叫我大哥，有次我叫他幫我寫首歌，之後就有了《歲月無聲》，後來他們也有重唱，比我的原裝還要紅，不少內地觀眾以為我才是翻唱，還指我唱得太柔情，近年有一些歌迷竟然找到我原唱demo放上微博，為我的版本作平反。」

 曾教郭富城唱歌

90年代中，麥潔文跟江華結婚，誕下一子一女，事業漸漸轉型為歌唱老師，半退出了幕前歌手身份。她解釋：「因為我想放多些時間照顧子女，便淡出了樂壇，有次小美找我，想我教當時剛在台灣走紅的郭富城唱歌，於是便開始當起歌唱老師，郭富城是我第一個學生，他頭幾張唱片，我都有份指導唱功，看著他逐漸大紅，唱歌也受到肯定，我都很有滿足感。」

（攝：曾燿輝)

麥潔文多年來有不少星級學生，如黃伊汶、朱茵、羅子溢到現在的文凱婷。「近年我都幾鍾意羅子溢，他好乖、有禮，人又有點傻氣，很可愛。」

她形容自己教人不會惡，反而是苦口婆心，循循善誘。「我自覺是頗細心和有耐性，還有點長氣，往往教人教到自己聲沙。」除了藝人，不少學生也是專業人士。「曾有位醫生和太太一齊來上堂，說他們都很喜歡唱歌，但年青時沒時間去學，他們會事前備好課，上堂時已做好準備，譬如教丹田運氣，比年青學生掌握得更好，能夠優化學生們的技能，自己都有不同的滿足感。」

女兒遺傳唱歌天分

細女陳薔天入行當歌手，她和江華都十分支持和尊重其決定，也會教導唱功，可說也是麥潔文的學生之一。「可能女兒都遺傳了我們的DNA，有藝術天份，尤其寫作，以前學校作文都拿高分，我鼓勵她寫新詩，她的作品幾有趣，有時我都看不明白，但有好像很有深意，所以我都叫她可以學填詞，嘗試用一些國語歌改寫廣東歌詞，她又填得不錯的。」

4 她和江華的一子一女都已投身社會工作。

麥潔文指現在當新人跟她當年的環境很不同，如表演機會是減少了。「那時我們有酒廊、餐廳等可以演唱，累積現場表演經驗，現在只能去參加歌比賽，並要唱很多不同類型的歌，接受評判的批評。」

作為母親及一位藝人，麥潔文自會教女兒很多演藝心得。「以前我們入行，前輩教導新人不要怕蝕底，多爭取工作機會，也不要多講是非，專心做好自己工作，這些東西都很管用，現在我也這樣教女兒，要珍惜每一個工作機會，無論現場環境怎樣，都不要輕易受別人影響，照平時練習的方法，做好自己基本功就可以。」

女兒陳薔天跟隨爸媽步伐從事演藝工作。

支持兒子當醫護

至於兒子，麥潔文指其實都有表演天份，但長大後覺得男生應該要有穩定的事業基礎，選擇了當醫護人員。「我覺得也是挺適合的，因為兒子性格都喜歡照顧別人。而且他是思想頗成熟的，不用我們擔心，反而他會很緊張妹妹的工作，有時女兒寫了新歌，都會先讓哥哥給予意見。」

兒子在早幾年疫情期間，曾自願入隔離病房工作，麥潔文夫婦都很放心他。「我們也擔心不了，作為父母支持他便可，他在自己崗位都做得十分好。」

大仔Bryan兩年前在港大醫護學士畢業，江華與麥潔文結伴出席畢業禮。

她笑說兒子說不上是自己的忠實歌迷，過去只看過她幾次演唱會，但今次一定會邀請子女做座上客。「近年很多前輩如煇哥、盧國沾都離開了我們，自己也不知還會否再開騷，每次都可能是最後一次，當然我不是說會退休，但人生很多事不能控制，有些歌手朋友都好想繼續唱，奈何身體狀況應付不了，所以我說一定要管理好健康，這樣才可以跟觀眾一直見面。」

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