母親節︱母女檔書店打工拍住上　見證自閉症女兒成長感安慰

【母親節】養兒一百歲，長憂九十九。育有自閉症及智力不足女兒的Mabel，30多年來親力親為照顧女兒，曾心痛女兒因有限的社交能力，在職場上受盡欺凌，疫情期間失去工作令女兒頓失生活依靠。幸在一年前，兩母女同獲設有特殊教育需要（SEN）培訓的社企書店聘用，Mabel可了解女兒工作長處之餘，亦親歷女兒成長學懂自理，母親節更喜獲女兒親筆繪畫的書籤，讓她甜在心頭。

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母親節︱女兒一歲確診患自閉症

Mabel在女兒Cindy出生後當全職媽媽，但在她一歲多的時候發現她「與眾不同」，不跟他人眼神接觸、對周圍事物不感興趣，終是經評估後確診女兒同時患有自閉症、智力不足和特殊教育需要，及後開展數以年計的語言治療、物理治療、職業治療等評估和訓練。

照顧女兒勞心勞力，好不容易等到她在特殊學校，完成中學課程接受復康機構職前訓練，正式踏入職場。然而，自閉症患者的特質之一是社交能力較差，令他們尋找工作時處處碰壁。女兒曾先後在快餐店、二手衫店工作，但欠缺社交的技巧，讓她經常在職場上受盡欺凌，及後的疫情更令她停工在家混混沌沌地度日。

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母親節︱「母女檔」書店上班

Mabel表示，疫情後女兒在協康會的介紹下，在市建局位於旺角二級歷史建築保育活化項目「618 上海街」內，一間由新加坡社會企業開設的餐廳「廚尊」工作。餐廳會為員工提供培訓，按能力安排合適崗位，促進他們自主工作，達至融入社會、自力更生的目標。

不過，在餐廳工作後，女兒因皮膚過敏令對洗潔等的工作抗拒，恰巧此時，屬同一社企營運的書店「孺尊」青衣分店招聘，結果Mabel跟女兒同時獲聘，正式「母女檔」上班。

做女兒的「上司」可以按她的性格特質，提供適切的指導和協助，她主力接待客人、清潔書籍和售賣手工藝品，我則負責書店補貨、「埋數」結算等工作。

▲ 媽媽對 Cindy（左）親手繪畫的玫瑰花書籤母親節禮物，愛不釋手。（市建局圖片）

母親節︱見證女兒成長自立感安慰

「母女檔」已在書店工作一年，女兒急速成長，有時候會煮水餃為自己準備午餐， 比以往更獨立，亦逐步學會自理及自主生活，Mabel更意外發掘女兒一直被埋沒的繪畫天份，「原來她所畫的東西，會有客人願意買，令我十分驚喜」。女兒更趁母親節，親手繪畫一張有玫瑰花，和寫上「母親節快樂」的書籤作為禮物，讓她倍感安慰，甜在心頭。

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