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陳美齡育兒｜10歲孩子怕黑怕鬼不肯自己睡　陳美齡2招訓練子女分房瞓成功靠1關鍵

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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陳美齡與3名兒子都是畢業於史丹福大學，絕對是一門四傑！（IG圖片）

【陳美齡/史丹福/學霸/育兒心得/】69歲史丹福教育學博士陳美齡育有3子，他們都跟隨母親步伐先後於史丹福大學畢業，絕對是「一門四傑」！陳美齡不時在社交平台分享育兒心得和解答家長教育難題，日前她就教父母2招訓練子女分房睡的方法，而且成功與否靠1個關鍵！

陳美齡一家五口幸福美滿（IG圖片）

陳美齡年輕時是風靡港日的歌手，與日籍老公金子力婚後誕下3名兒子，但她沒有因為家庭而放棄進修機會，反而不停自我增值，更擁有著名學府史丹福大學教育博士名銜，3名兒子亦先後考入史丹福大學，非常厲害，讓大家都好奇她的教子方法。

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陳美齡育兒貼士｜需了解10歲孩子不肯自己睡的原因

日前陳美齡就分享一個家長相當關心的問題，就是孩子從小黏著父母睡覺，但隨住他們日漸長大，應如何訓練他們獨立睡覺？陳美齡透露，有媽媽跟她說，孩子已經10歲了，但還是要跟媽媽一起睡，說自己一個睡會感到害怕。對此陳美齡表示：「10歲的孩子差不多青春期了，應該分床睡，你可以問他害怕什麼？很多小孩子都說就是害怕黑，那你可以在他房間裏開燈。」

不過她亦指出，就算開了燈，有些小朋友就是怕一個人睡，因此父母可以再問一次：「是怕鬼嗎？還是怕做什麼夢？知道他的原因就可以跟他解釋一下。」解釋過後小朋友還是害怕的話，陳美齡就表示要用一些方法去訓練他們了。

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訓練子女分房瞓｜每晚寫一個訊息給孩子

首先找一個地方給他睡，然後家長可對孩子說：「你有自己的房間，你可以在哪裏睡，媽媽會每一天晚上都會去看你的，來看你的時候，還會在你的床頭給你一個訊息，那你早上起來，是可以看得到的。」這時候媽媽謹記要每晚用紙張寫一個訊息給孩子，並在訊息旁放一個糖果或者他喜歡吃的東西，當他起來的時候，他就可以看到，然後知道媽媽真的晚上來過了。

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訓練子女分房瞓｜在訊息旁放孩子喜歡吃的東西

至於訊息要寫什麼？她建議可以寫：「寶貝，你昨晚睡得很好，明天早上可能有一點冷，我們穿衣服的時候一起選擇好嗎？然後給他一點好吃的東西。」陳美齡坦言，給孩子寫訊息和給予好吃的東西，這可以令小孩子開開心心，而且有了期待，慢慢他會覺得自己一個人睡也不可怕，因為媽媽真的會回來看我，而且早上有一點小驚喜，讓他有了期盼的心，這也是成功分房睡的關鍵。

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