母親節送禮｜威潔33一連兩天派洗衣禮物包　免費送洗衣珠+內衣潔衣液+現金券

媽媽洗衫做家務一啲都唔易，今個母親節，威潔33慰勞一眾勞苦功高的媽媽們，今個週六、日將舉行「洗衫Easy媽」活動，大派免費洗衣珠同內衣專用潔衣液試用裝！各位孝順子女，除咗準備花同禮物，一於為媽媽領取埋免費威潔33禮包，比媽媽一個驚喜，母親節當日仲有驚喜小禮物，記得到時去拎啦！

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威潔33｜派免費洗衣禮物包 母親節再送小禮物

威潔33於本週六及日於本港4個地區，包括香港仔、長沙灣、坑口及屯門，舉行「洗衫Easy媽」活動，只需Follow以及Like威潔33社交平台Facebook及Instagram，即可領取免費威潔33禮包，包括洗衣珠、內衣專用潔衣液試用裝及現金券。母親節當天，更有驚喜小禮物，一眾孝順仔女不妨幫媽媽拎禮物，共渡開心母親節。

▲ 威潔33於本週六及日於本港4個地區，包括香港仔、長沙灣、坑口及屯門，舉行「洗衫Easy媽」活動，大派免費洗衣珠同內衣專用潔衣液試用裝！

「洗衫Easy媽」活動詳情：

時間：5月10日（週六）12:00-19:00、5月11日（週日）12:00-19:00

地點：香港仔成都道/長沙灣元州商場附近(週六)、坑口TKO Gateway/屯門新墟街市（週日）

領取條件：Follow + Like 威潔33FB & IG

威潔33禮包：

亮色護彩洗衣珠2粒

內衣專用潔衣液試用裝（80 ml）

$10現金券（用於購買超濃縮洗衣珠 42 粒/香氛洗衣珠68 粒）

$5現金券（用於購買內衣專用潔衣液）



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