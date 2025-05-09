的士請願｜業界請願促嚴打非法白牌車　運輸署：正安排與業界會面　樂意聆聽意見

的士業界不滿政府立法規管白牌車進度緩慢，繼今年2月醞釀罷駛平息後，再次發起請願行動。20多名的士業界團體代表今早（9日）到運輸署西九龍政府合署遞交請願信，促請政府立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車，並針對提供白牌車服務的平台及營運者加強執法力度，保障的士業界權益。

智慧出行聯合商會主席周國強表示，非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重衝擊正規運輸行業的經營環境。白牌車及網約私家車盛行，部分網約車平台在近兩個月，公然利用灰色地帶默許白牌車營運，估計搶走15萬人次生意，的士司機收入減少約2成。

周國強指，政府對白牌車及相關法例拖拉多年，促請政府迅速採取行動，還業界一個公平的營商環境。他認為，行業受到監管，服務持續改善，包括組成車隊及網約的士，相信若未來在全港18區增加過海的士站等措施，服務將進一步改善，估計屆時投訴將減少7至8成。

▲ 智慧出行聯合商會主席周國強表示，部分網約車平台公然利用灰色地帶默許白牌車營運，估計的士司機收入減少約2成。（彭大偉攝）

的士請願｜運輸署：正安排與業界會面

運輸署發言人表示，一如既往樂意聆聽的士業界的意見，並正安排會面，保持緊密溝通，提升個人化點對點交通服務質素，又稱會繼續與的士業界聯繫，詳細闡述政府的立場和工作方向。

發言人又指，政府的政策立場一貫清晰，認為要的士服務要改善、網約車平台要規管、非法「白牌車」的經營要依法打擊，強調政府將持續依法打擊非法出租或取酬載客活動，保障市民的安全及利益。

▲ 運輸署表示樂意聆聽的士業界的意見，並正安排會面，保持緊密溝通。（彭大偉攝）

運輸署近日已再次去信警告不同平台營運商，提供服務時務必遵從相關法例規定；當接獲懷疑個案，會視乎情况轉交警方跟進。發言人重申，對於透過不同通訊科技以使用互聯網或手機應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務，政府保持開放態度，但前提是相關平台必須合法合規，保障乘客安全和利益。

署方目前正研究個人化點對點交通服務的整體供求情況，並將參考交通諮詢委員會轄下工作小組的報告及收集到的意見，將於今年內提出規管網約車平台的立法建議，包括規範車輛和司機的牌照要求。

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