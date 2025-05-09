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公屋｜「移動測繪系統」年初起納入房委會新建工程合約　房屋局：興建公屋效率升50%

港聞

發布時間： 2 小時前

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「移動測繪系統」今年1月起已正式納入房委會新建工程合約標準規範。（資料圖片）

立法會房屋事務委員會討論公屋應用創新科技於的最新進展，其中「移動測繪系統」今年1月起已正式納入房委會新建工程合約標準規範，當局指可興建公屋效率可提升50%。

據房屋局向立法會提交文件，「移動測繪系統」整合實景捕捉技術與高精度測量設備，包含高解析度鐳射掃描儀、全景攝影機及多源感測導航系統，能生成毫米級精度的三維點雲數據模型。技術可有效降低傳統目測誤差，確保工程紀錄可追溯性，大幅提升驗收作業效率與檔案管理效能。

選委會李鎮強關注，應用創新科技後實際建築速度可提升多少。房屋局副局長戴尚誠指，運用「組裝合成」建築法（MiC）後，工地效率增加一倍，智慧工地安全提升25%，而建築周期亦縮短17%，當局期望運用「MiC 2.0」時，在技術和時間上可有改進。

至於利用移動測繪系統及無人機系統後，效率可分別提升50%及80%。戴尚誠指，不同項目應用不同技術，目前已有5個項目利用「智築目」平台收集數據，未來將增至15個。

議員倡設KPI   戴尚誠：未來將指標加入招標合約

九龍中楊永杰指，房委會自2020年起已有50個項目使用不同科技，惟價錢沒有明顯降低，期望當局可多作解説，否則公眾可能質疑，「你都新質生產力，成本都唔變甚至貴咗？」。他又期望就相關工作訂立KPI（職效指標），包括公屋壽命、工人安全等。

戴尚誠指，每項技術均會比較現有和以往數據，評估在成本、人手及時間上的成效，而不同項目應用不同科技，當局會收集更多數據，評估哪種科技適合哪個項目。他又指，政府會將各技術的成果作為指標，放在未來的招標合約上，作指標性作用。

選委會洪雯指，過去4年公屋單位平均建造成本由65萬上升至97萬，問當局為何在利用創新科技下，建築成本不升反跌。戴尚誠指，建築成本受很多因素影響，包括材料和工人的成本，運用MiC後，建築周期有機會縮短，目前已初有成效；而建築機器人較人手效率更高，料對成本控制有幫助。

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