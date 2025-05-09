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周渝民大S︱「千禧男神」周渝民曾遇車禍患抑鬱症　罕提舊愛大S致謝：熙媛接住我

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「千禧男神」周渝民曾遇車禍患抑鬱症　罕提舊愛大S致謝：熙媛接住我

【周渝民／大S／舊愛／抑鬱症／抑鬱症自測】「千禧男神」周渝民（仔仔）近日出席新劇試映會，罕有主動提及十多年前的舊愛、已故藝人大S，感謝對方曾在他遭遇車禍、患抑鬱症時，接住了他的情緒。

台灣男星周渝民5月7日出席新劇《我們與惡的距離2》試映會，他在劇中飾演精神科醫生，同時是受害者家屬角色，面臨妻子、兒子在無差別殺人案中失去生命的重大變故創傷。

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罕有提及舊愛大S：熙媛接住我

周渝民在劇中雖負面情緒龐大，但角色的身邊一直有朋友、同事關心。他被問到「現實生活中時候曾出現過接住你的人？」，真摯回覆並提到舊愛大S：

當我表演不好的時候，蔡導接住我，當我精神不好，熙媛接住我，我生命一直有貴人在身邊，可能我平時為人表現不錯，我覺得我很幸運。

曾遇車禍患抑鬱症 幸得大S陪伴

據悉，周渝民與大S的情緣始於2001年，兩人因合作偶像劇《流星花園》而相識，戲裡戲外關係親近，甚至互稱「乾姐弟」。

2004年，兩人再合作另一部偶像劇《戰神》，彼此默契更進一步，成為他們感情升溫的契機。在2005年，周渝民發生車禍，大S在第一時間趕到現場關心，使這段戀情在大眾面前曝光，但也一度讓周渝民承受劈腿罵名，因當時外界公認的周渝民女友是許瑋倫。對此，周渝民事後宣稱，他與許瑋倫早已分手，但因許瑋倫沒公開，所以他也不好意思多説。大S隨後也坦承，的確與周渝民戀愛中。

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2007年，許瑋倫因車禍驟逝，讓周渝民一度深受打擊而抑鬱症復發。當時的女友大S陪在他身邊，透露周渝民情緒低落，需要長時間調適心情。不過這段備受矚目的姐弟戀最終未能走到最後，戀情僅維持29個月告終。在今年2月，大S因流感引發肺炎病逝日本，讓周渝民再一次面對舊愛離世，引起外界憂心。

同場加映：抑鬱症成因

青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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同場加映：5大職業易致抑鬱

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同場加映：1分鐘自測抑鬱症

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