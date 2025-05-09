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非法電子煙｜廉署破非法銷售電子煙集團拘16人　撿獲歷來最大批電子煙產品

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 23 分鐘前

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廉政公署「蒼鷺」行動瓦解一個非法銷售電子煙集團，檢獲歷來最大批電子煙產品。(曾秋文攝)

廉政公署瓦解一個非法銷售電子煙集團，透過行賄一間本地物流公司職員，協助集團經營的電子煙網店派送非法電子煙包裹，共拘捕16人。

廉政公署執行處首席調查主任陳卓熙表示，早前採取代號「蒼鷺」行動，拘捕12男4女（24至70歲），懷疑觸犯行賄和受賄等罪行，被捕人士分別是非法銷售電子煙集團的7名成員，一名40歲男子為集團主腦，其他成員包括其父母、妻子和3名職員，其餘9人是一間物流公司職員，分別屬於兩間港島南區的營業點，包括主管和前線員工。

行動中搜查多個地點包括被捕人士住所、流公司的營業點和集團的儲存倉，在貨倉中檢獲約600箱貨物，當中超過20萬件電子煙產品，包括3萬件電子煙機和20萬個電子煙彈，市值約2000萬元，是電子煙禁令生效以來檢獲最大批的電子煙產品。調查發現非法電子煙集團以每件包裹20元的價錢賄賂物流公司職員，而每日可派送約200件非法電子煙包裹，利潤相當可觀。廉署表示案件仍在調查中，稍後會徵詢律政司意見向各人作出檢控。

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