抗癌飲食｜西蘭花2個部位勿切走　抗癌精華比花蕾高100倍　醫生：媲美高價抗癌保健品

【西蘭花／綠色西蘭花／抗癌飲食／癌症】西蘭花是為人所知的抗癌蔬菜。台灣基因醫生張家銘分享，有研究指出，西蘭花的抗癌精華集中在「2個部位」，所含的蘿蔔硫素比花蕾高出10至100倍。攝取後能有效延緩乳癌腫瘤生成，還具有改善脂肪肝與糖尿病的功效。

基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文指出，十字花科蔬菜堪稱「天然界的抗癌大軍」，包括椰菜、西蘭花、芥蘭等，其中以西蘭花的抗癌功效最為顯著，因其含有抗癌效果明確的蘿蔔硫素（sulforaphane）。

張家銘形容，蘿蔔硫素如同滅火筒，能激活人體內抗氧化路徑Nrf2，促進細胞自我修復，也能關閉引發慢性發炎的NF-κB開關，從而發揮抗癌作用。值得注意的是，西蘭花中蘿蔔硫素含量最豐富的部位並非花蕾，而是「菜莖與菜葉」。

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抗癌飲食｜菜莖與菜葉抗癌精華 高花蕾10到100倍

張家銘指出，根據美國約翰霍普金斯大學1997年發表在《美國國家科學院院刊》上的研究，西蘭花的年輕嫩芽與菜莖部位所含的蘿蔔硫素濃度，是成熟花蕾的10到100倍。研究團隊每天給實驗動物攝取25至100微莫耳的蘿蔔硫素，不只顯著延緩了乳癌腫瘤的生成，效果甚至可以媲美市面上主打抗癌的高價保健品。

研究更發現，僅生長3天的嫩芽，其抗氧化酵素誘導力較成熟蔬菜高出10倍以上。因此，常被丟棄的菜莖與菜葉，正是西蘭花抗癌精華所在。

張家銘表示，除抗癌功效外，蘿蔔硫素在脂肪肝、糖尿病、視網膜病變及神經退化等領域的研究中，亦展現出潛在效益。換言之，具有家族癌症史、代謝問題、眼睛退化或長期處於慢性疲勞狀態的人，食用西蘭花不僅是攝取蔬菜營養，更是補充身體所需的保護力。

至於菜莖的食用方式，張家銘建議可涼拌、切絲炒蛋、加入蔬菜湯、煮粥、炒飯，亦可榨成果汁，或切碎拌入餅乾麵糰、蛋餅及意大利麵中，既能保留營養，又不易被挑食。

同場加映｜5種防癌蔬菜

急診科醫生張適恆曾在其YouTube頻道中分享，目前已知的植化素超過13萬種，但在健康領域經過深入研究且可食用的大約只有200種。當中，蔬菜所含的植化素最豐富，他特別推薦以下5種蔬菜，其所含的植化素具有抗癌功效，而其中番茄所含的茄紅素更可預防12種癌症。

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

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資料來源：基因醫生張家銘

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