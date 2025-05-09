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你好，打劫！Reunion︱朱栢康獲「阿妹」衛詩雅捧場　出品人劉德華驚喜現身答謝觀眾

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撰文： 文體藝online

發布時間： 45 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

《你好，打劫！Reunion》開鑼，你好，打劫！Reunion︱朱栢康獲「阿妹」衛詩雅捧場，出品人劉德華驚喜現身答謝觀眾。

【朱栢康 / 劉德華 / 李芯駖】舞台劇雙劇帝朱栢康、魯文傑聯手麥沛東，及新加入的COLLAR成員李芯駖，與原有班底巢嘉倫、黎逸正等主演，由朱栢謙、張志敏任導演的舞台劇《你好，打劫！Reunion》，由昨晚（5月8日）開始連續公演12場。

《你好，打劫！Reunion》首演夜群星匯聚，出品人劉德華、藝術總監兼編劇饒曉志、林海峰、衛詩雅、余香凝 、廖子妤 、盧鎮業、黎瑞恩、邵美琪、李佳芯 、梁嘉琪、楊潮凱、蘇家樂、伍詠詩、楊偉倫、黃又南、周吉佩、蘇文濤、劉威煌、岑珈其、劉沛蘅、蘇文濤、麥天樞導演、麥啟光導演、RubberBand成員李兆偉（阿偉）、ERROR的何啟華（Dee哥），以及MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）與王智德（Alton）等聚首一堂，場面熱鬧。

劉德華｜華仔突擊舞台劇《你好，打劫！Reunion》排練　過戯癮與幕後玩成一片

《你好，打劫！Reunion》台前幕後大合照。

你好，打劫！Reunion︱劉德華率團隊向觀眾致謝

去年，舞台劇《你好，打劫！》粵語版在香港首次演出，全場爆滿，及後移師澳門演出，同樣反應熱烈 ，今年《你好，打劫！Reunion》三度載譽重演，再次帶來惹笑荒誕的劇場演出。

首演繼續座無虛席，6位主角朱栢康、麥沛東、魯文傑、芯駖，巢嘉倫、黎逸正施展渾身解數，兩小時演出絕無冷場，不時爆發笑聲與掌聲，謝幕時出品人劉德華與藝術總監兼編劇饒曉志驚喜上台，率領團隊向觀眾鞠躬致謝，引發全場震耳欲聾的歡呼聲；難得雲集多位圈中好友捧場，華仔、饒導演偕同台前幕後邀請眾星在舞台拍攝大合照。

《你好，打劫！Reunion》台前幕後與觀眾大合照。

你好，打劫！Reunion︱

《破·地獄》兄妹檔朱栢康與衛詩雅（Michelle）雙雙揚威金像獎後，再度於《你好，打劫！Reunion》首演圓滿結束後喜相逢，兄妹甫見面即熱情相擁，Michelle高呼：「阿哥真係好勁！」朱康坦言，並不知道Michelle前來捧場，所以非常驚喜：「開場前仍有很多事情要兼顧，所以不太清楚有什麼朋友會來，好surprise ！」

她笑言第一場演出一定要來支持阿哥，問到有沒有興趣嘗試舞台劇，Michelle說：「一直想演舞台劇，我收到任何劇本，都會第一時間打給阿哥問意見，剛才看完《你好，打劫！Reunion》卻有點怯，我覺得好難，真的好犀利！當然，如果有機會演舞台劇，阿哥一定要在身旁，相信我會鎮定好多！」

《你好，打劫！Reunion》

面對頭場觀眾一致讚好，麥沛東大感鼓舞：「我們全體演員與導演都不知道排練的方向是否正確，存在一種冒險精神，今日見到大家反應幾好，所以好開心！」

芯駖第一次參演舞台劇，頻呼好緊張，首演後驚魂未定：「不知道發生什麼事，好像發夢一樣，每一次排練都懷疑自己，改了好多次，幸好有好對手帶着我，看到台下觀眾會緊張、揪心，感覺好值得！」去年演出《你好，打劫！》的楊偉倫，因撞期今次變為座上客，不但對新組合讚不絕口，更坦言回憶返晒嚟：「今次重演我做觀眾，覺得這個劇又再多了不同元素，還有一些我上次未發展到的東西，今次再發展下去，更加精彩！」

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你好，打劫！Reunion︱Dee哥機靈搶答

出品人華仔親力親為，趁機向四位Mirror成員及Dee哥收集意見，Alton說：「早前我曾踏足這個舞台，跟導演（朱栢謙）與幾位演員合作過，我會想像無論演出與綵排過程，一定好開心！」Lokman表示看得極度投入：「我幾乎衝口而出，想回應台上演員的說話，剎那間我要再思考，現在只是在看show，不能太投入！」

從未踏足劇場的Jeremy躍躍欲試：「之前看其他隊友演舞台劇，覺得舞台劇可以訓練到自己，看完這次演出，更加深我這個印象！」華仔聞言即予以鼓勵：「你們有這麼多舞台經驗，演舞台劇一定沒問題！」機靈的Dee哥搶答：「這個一定要敢認，絕對無問題，我們好ready！」Stanley認同看到戲癮大發：「立刻想演舞台劇，真心多謝劉先生支持劇場！」

憑劇集《三命》人氣急升的蘇家樂，二刷欣賞《你好，打劫！Reunion》，盛讚今次演出更趨成熟，每位演員皆有發揮機會，家樂不惜自爆私隱以證並無虛言：「我入場前沒去洗手間，結果全程吸引到忘記便急！」伍詠詩亦說演出效果意想不到：「我以為是全喜劇，但都有感動位，演員組合好正、好新鮮，真的有火花！」

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劉德華 朱栢謙 朱栢康 李芯駖 何啟華 衛詩雅 伍詠詩 Error COLLAR Mirror

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