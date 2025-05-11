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另類婚宴｜95後新人海底撈擺酒宴請140親友　埋單僅5位數　究竟收幾錢禮金？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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90後新人海底撈宴請140親友，埋單只需$XXXXX！

內地山西太原市一對新人不在酒家或酒店舉行婚宴，選擇打破傳統於連鎖火鍋店舉行婚禮，邀請140名親友參加，他們更選擇不收禮金，並親自落場表演助興。這場氣氛熱爆的婚宴僅花2萬多人民幣，亦獲得網友滿滿祝福。

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據內地《揚子晚報》報道，這對95後的新人本來計劃到一家酒店舉行傳統婚宴，怎料獲酒店通知因特殊原因未能承辦婚宴。兩人突然想起曾開玩笑稱可到海底撈辦，於是把心一橫趁著這個意外，實現這個想法。兩人其後到海底撈分店詢問辦婚宴，店方不但熱情答應，還替他們裝飾佈置及燈牌，門口更擺放一對新人的人形紙板，配上紅色氣球拱門。

一對95後新人選擇打破傳統於連鎖火鍋店舉行婚禮，邀請140名親友參加，這場氣氛熱絡的婚宴僅花2萬多人民幣。(網上圖片)

海底撈擺酒｜撈麵舞和變臉為婚宴表演

婚禮當天，約140名親友到場祝賀，甚至一些本來因事未能到場的客人，因他們轉到海底撈辦婚宴，亦決定無論如何也要來參加。當天除了有海底撈特色服務撈麵舞和變臉，為婚宴炒熱氣氛，一對新人更表演一段剛學的舞獅表演，新人更笑言「道具剛剛收到就上場」。

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海底撈擺酒｜僅花逾2萬人仔 不收禮金

對於整個婚宴，兩人齊聲表示，「感覺輕鬆愉快，沒什麼莊重的表白儀式，大家一邊玩一邊聚餐，結束後我收到了很多親友給我拍的視頻照片，現場氛圍很好。」他們的婚宴一共花了2.25萬元，打印出來的賬單近2米。

這場別開新面的婚禮，新娘趙小姐感到十分滿意，「婚禮規模雖不大，我們也沒收禮金，主要是希望大家玩得開心。我們也收到了美好的祝福，婚禮的意義就達到了。」

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一對新人更將婚宴制作成影片並在網上與大眾分享，影片名為「整頓婚禮之我在海底撈辦婚宴！」，吸引千萬網友觀看，點讚數目逾12萬，這場氣氛輕鬆的「極簡婚禮」，獲得眾多網友善意的祝福。網民認為，「吃的是氣氛，圖的就是開心，這錢花得值了！」、「管别人呢，自己開心就行。」、「有想法，下次结婚可以去」、「要被親戚蛐蛐一輩子」。

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