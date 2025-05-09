外遊注意丨$15,000盲盒旅行團變軍訓？　港女呻「伏爆」力數5宗罪: 瘋狂行山4星酒店變2星

【盲盒旅行團/斯里蘭卡/貨不對辦】標榜驚喜好玩的「盲盒旅行團」近年開始興起，不過有「五一黃金周」參加7日5夜斯里蘭卡團的女團友卻於社交平台發文大呻中伏，形容「萬五蚊一位」的旅行團如「軍訓團」，而且住宿亦極「貨不對辦」。事件曝光後，瞬即引起熱議，旅行社其後亦作出回應。

女團友於5月1日在社交平台發文指控「盲盒旅行團」的5大罪狀，指團費平均「萬五蚊/位」但行程住宿卻極欠妥當，如每日行程集合時間極早。女團友指首天團友們凌晨2時才到酒店，但凌晨5時便又要集合出發，更甚是當地天氣非常炎熱，但導遊卻安排團友們連續攀登兩座山，令眾人體力透支，坦言：以為會暴斃。

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住宿方面，女團友表示旅行社聲稱保證入住四星級或以上酒店，但第一晚入住的酒店卻是二星，而且衛生情況惡劣，房內有漏水、蜘蛛網等問題。第二晚入住的酒店經網上查詢亦僅為三星級，儘管已向旅行社負責人反映，但對方卻指堅稱符合標準。

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除此之外，女團友又指團費雖然極不便宜，但「有3餐午餐及3餐晚餐不包」；首2天行程，團友得到的卻是「食又冇啖好食，訓又冇得瞓」，如「軍訓減肥團」。而最後一天凌晨的航班安排，亦導致團友白白浪費了一天時間。

盲盒旅行團5大罪狀

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不過，雖然旅程初期體驗不佳，女團友後來亦再發文補充已調整心態，並指非常開心識到一班好團員，會享受剩餘的行程。至於賠償方面，女團友表示旅行社已承認錯誤同不足，全團員亦接受了合理的賠償方案，指「唔開心總算告一段落了」。

旅行社於5月5日亦發文回應承認「的確有安排失誤的地方」，至於團友的指控，旅行社則解釋是「信錯當地旅行社」；「早上行山」是因擔心團友中午後行會中暑；團費高是因出發日期正值五一黃金周。旅行社又指已向相關團友宣佈一系列補償，亦退回2晚酒店的星級差價。

錯就要認，所以第二日已宣佈一系列補償，例如多送幾餐原本自費的餐+免費按摩+現金補償，而後來因為轉不到5星酒店（1晚唔夠房轉、另1晚當地旅行社話嗰間5星仲衰過原本選擇），亦要向全體團友退回2晚酒店的星級差價。幸好所有團友非常明事理，最終全體接受退款，順利完團。

至於為何行程經常需團友凌晨5點起身？旅行社解釋是因為動物出沒時間主要在早上:

例如第四日在Yala國家公園的吉普車遊獵，以及第五日早上出海睇鯨魚（好可惜最終睇唔到），但下午活動通常比較輕鬆（例如設自由活動時間）。而晚餐亦直接在酒店食，幫客人慳時間早啲上房休息。

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