母親節禮物｜消委會7款去皺保濕眼霜　最平$179功效完勝貴價牌

【母親節2025/母親節禮物/消委會眼霜/除皺眼霜/保濕/除皺/抗皺】消費者委員會針對市面上多款除皺保濕眼霜進行了嚴謹測試，為大家篩選出性價比高、效果出眾的優質眼霜，助你輕鬆為媽媽/老婆挑選一瓶能撫平歲月痕跡的暖心禮物。

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消委會眼霜推薦｜最低$179功效完勝貴價牌

隨著季節轉換，眼部周圍的肌膚變得乾燥，細紋和皺紋也更容易顯現。眼部肌膚細嫩脆弱，保濕與抗皺成為護理重點。消委會早前測試了坊間15款聲稱具有效除皺、保濕眼霜產品，當中有7款產品評分最高，總評達4星或以上，售價僅$179的Nivea，評分更勝專櫃品牌雪花秀。

TOPick根據測試結果，整理7款評分最高的眼霜，全部均獲4星或以上總評，名單如下：

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消委會眼霜推薦｜皮膚過敏要格外留神

消委會搜羅市面15款除皺和保濕眼霜，售價由$179至$1,060不等，邀請逾220名年齡介乎40歲至55歲亞洲女性，進行為期30日的試驗，安排試用者進行其中一邊眼周範圍使用眼霜，來測試眼肚（under-eye）位置的皺紋狀況，及運用水分測量儀器來量度試用者眼角太陽穴（outer corner）位罝的皮膚保濕度。

結果顯示，全部樣本都有不錯的保濕效果，惟大部分樣本的除皺效果只屬中等。另外，在除皺效果相對較理想的樣本中，個別檢出游離甲醛，亦有部分檢出香料致敏物質，皮膚較易過敏的用家要格外留神。

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消委會眼霜推薦｜選購及使用貼士

消費者於日常護理眼部皮膚及選購和使用眼霜時，可參考以下建議：

要避免皮膚過早出現衰老徵兆，應保持良好生活習慣，多做運動幫助舒緩壓力，要有足夠休息，並且保持營養均衡的飲食習慣；

日常要做好防曬措施，塗搽防曬產品時不忘眼部位置，日間如要長時間逗留戶外，應配戴太陽眼鏡，盡量減低因為紫外線照射而加快眼部皮膚衰老的情況；

避免經常用力捽眼或大力拉扯眼部皮膚；

應特別留意產品建議使用期，過期產品所含的香料物質或可能因為氧化而衍生出致敏度較高的物質；

對香料容易有過敏反應人士，除了避免選用含香料致敏物的產品外，亦要留意產品是否標示含有香料（fragrance或perfume）。

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