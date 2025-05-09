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將軍澳渡輪服務｜「將軍澳（南）—西灣河」街渡載客量下跌　6月2日起取消平日班次

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務將於6月2日起取消平日服務，並調整星期六、日及公眾假期的班次服務。（方國珊FB圖片）

「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務由潤利海事控股營辦，航程約20-30分鐘。航線服務原為一星期7日，隨著載客量下跌，西貢區議員方國珊今日（9日）在社交平台指，運輸署早前接獲營辦商申請，表示將於6月2日起取消平日服務，並調整星期六、日及公眾假期的班次服務。

由於渡輪服務（將軍澳南至西灣河）乘船人數不斷下降，每日平均客量由去年4月及5月的約150至190人，下跌至7月至12月的約100至130人，於平日的平均客量更是跌至不足100人，比假日的平均客量少約5至6成。而今年1月，該航線平日的平均客量更錄得只有約70人，假日的平均客量則有約190人。

營辦商對此提出調整服務時間表的請求，取消原來於星期一至五（公眾假期除外）的班次；只維持現時於星期六、日及公眾假期的班次服務。經運輸署與營辦商商討後，決定於6月2日起調整有關航線服務時間表。

「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務時間表調整（方國珊FB圖片）

方國珊建議，署方可研究活化路線，以及延伸路線由將軍澳日出康城前往港島商業區，以增加客流量。

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