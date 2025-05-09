五月天演唱會︱「五迷」早鳥優惠　6時前入場惠顧The Champion享七五折

亞洲搖滾天團五月天再度來港應粉絲每年「五月之約」，於5月9至11日及13日在啟德主場館舉行四場《[#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》演唱會，與樂迷再續狂歡！

演唱會今日（5月9日）傍晚5時開放入場，晚上7時開SHOW，預計今日有較多觀眾將在傍晚下班後車到場，由於正值交通高峰時間，體育園一帶及港鐵屯馬線的交通將會比平日繁忙，考慮到繁忙時段的人流與車流，觀眾請提前規劃行程，並預留額外嘅交通時間，提早到場並預留足夠時間進行驗票及安檢，以免影響入場進度。

啟德體育園宣布，所有持票觀眾在今日6時前入場，惠顧The Champion餐牌内所有餐飲美食，可以開心享受七五折早鳥優惠。

The Champion是亞洲區內最長的運動酒吧之一，大家今日早啲來，齊齊舉杯變身「派對動物」，與叉燒卷、炸素春卷等美食「擁抱」，仲有香脆嘅炸雞，同埋新鮮嘅沙拉等與你共舞，讓你在享受音樂前先滿足味蕾，浸式享受「最好的一天」。

位置：啟德主場館2樓227 段The Champion

▲ 持票觀眾在今日6時前入場惠顧The Champion，可享七五折早鳥優惠。

五月天演唱會︱主場館內其他餐飲選擇

主場館內多間餐飲設施，提供多款「唯一」啟德主場館有賣的炸「洋蔥」、熱狗、漢堡包。一場嚟到，可食住冠軍炸薯條，致電那個特別想念嘅人，講句「突然好想你」﹗

演出結束後，如果你仍然意猶未盡，啟德零售館裡有13間餐廳以及在美食海灣的市集，提供豐富的宵夜選擇，讓你和朋友們一起繼續派對，享受愉快的夜晚。

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