正能量｜走出懷孕抑鬱焦慮低谷 堅強媽媽建輔導機構助同路人

懷孕期間受抑鬱、焦慮等情緒困擾，吳岱思（Joyce）一度有輕生念頭，初次求醫卻遭誤診，使病情惡化。

她為着腹中胎兒堅強面對，最終走出情緒幽谷，現在更建機構為同路人提供情緒輔導，以生命影響生命。

工作壓力過大致情緒異常

婚後數年未自然懷孕，Joyce與丈夫把心一橫試人工受孕，幸運一擊即中。懷孕本是喜訊，惟當時經濟差致生意淡薄，Joyce飽受工作壓力困擾，懷孕約3、4個月開始出始情緒問題：「我只覺得好大壓力、好唔開心，情緒愈來愈波動。不知道自己有任何問題，但會無緣無故坐着都喊。」

當時她對抑鬱症毫無概念，身邊人盡力安慰也不果，她亦無從應對。「大家都說放鬆點，無嘢嘅唔好諗咁多；懷孕數個月，我都未生，又不是產後抑鬱，為甚麼會這樣？好多疑問。」

一個月瘦5磅 兩度出現輕生念頭

生活被工作佔據，Joyce當時根本無暇關注自己的健康，更遑論享受孕期喜悅。她開始食寑難安，更不敢外出。「多人的地方我會覺得好驚，每日黃昏都是特定發作的時間，好驚，食唔到嘢瞓唔到覺。」她的體重亦因而驟減，一個月內瘦了5磅，就連腹中胎兒也變輕。

▲ 懷孕約3、4個月開始出始情緒問題，Joyce一個月內瘦了5磅。（被訪者提供）

負面情緒影響身心，愈見頻密。最嚴重的有兩次，一是在家中望窗，竟現輕生念頭：「不如跳落去啦，舒服啲。」望見廚房刀叉，又有把聲音說：「𠝹下去吧，（死了）就一了百了。」Joyce那時才驚覺問題的嚴重性，欲向身邊人傾訴，卻每每講起都泣不成聲。

想到精神科求診面對，一方面苦無渠道資訊，一方面因費用昂貴而卻步，情緒病標籤亦是障礙，Joyce總想「睇定啲」再決定：「我唔知點同人哋講，我想睇精神科。」直至媽媽細心勸告，Joyce方決定為了自己和胎兒，鼓起勇氣求醫。

遇庸醫服量過量病情更惡化

費時費力衝破心理關口，Joyce第一次求醫經歷卻苦不堪言。面診時間僅5分鐘，醫生無詳細評估、無細心聆聽，只倉猝處方3款藥物，指人人病情「大同小異」，着她回家服藥。對於藥物資訊、是否適合孕婦、有無副作用，Joyce一無所知。結果當晚服藥後大量嘔吐、難以呼吸，意識也變得模糊。「丈夫說我的臉色由紫轉黑、青、白色，非常恐怖。那時我信心全失，不敢再求醫，為何醫生開藥能如此草率？」

這次失敗的求醫經歷，使Joyce的病情更惡化。她無法外出，連搭地鐵都怕。單單由黃埔去旺角，都要中途下車。「每日就在焦慮、恐慌與哭泣的漩渦之中輪迥，（生活）全被情緒侵蝕。連帶出現呼吸困難、心口痛、胃痛等問題。」

雖然毫無胃口，但為了胎兒她強迫自己進食，結果不斷食完再嘔，壓力倍增。「差不多5時，我就知道恐慌又來了。好準時的，我望住個鐘，好可怕。再這樣下去，我的小朋友點算？她還未出世啊！」

▲ Joyce家庭關係融洽，當初在媽媽鼓勵下踏出第一步求醫。（被訪者提供）

二度求醫終見曙光

幸在丈夫家人介紹下，Joyce遇到另一位精神科醫生。起初她抗拒求醫，但眼看自己情況惡劣，便把心一橫再試一次。豈料這位醫生細聽她的經歷、做詳細評估，Joyce第一次感受到被聆聽、被理解的感覺。而對診症及處方藥物的專業解釋，亦令她更安心。最終Joyce確診中度抑鬱焦慮症，伴有恐慌發作。

原本陷於情緒幽谷不見出路，這位醫生卻對她說：「你要記住你一定會康復，你也會比現在活得更加好。」這番話為Joyce的生命帶來一絲曙光，初次求診後竟主動向丈夫提議外出用餐。「終於可以勉強出街食飯，我覺得已經好大進步。」掃走內心陰霾，簡單如呼吸也覺輕鬆一些。

為女兒決心自救

醫生詳細為Joyce診斷，處方合適的藥物，她指服藥後並無副作用，不影響胎兒也不覺疲累。醫生更教她一些應對恐慌發作的方法：「我隨身帶有紙袋，緊急時可用。因人於驚恐的時候需要的是二氧化碳而非氧氣，同時會配合呼吸法的技巧。」

醫生亦讓她和家人增加對情緒病的認知，抹去標籤與壓力，可更坦然看待：「原來好多人都會有情緒病，一生人也可能不止一次抑鬱。」惟一次面診費用過萬，她只能勉強求診兩次，其後就公營醫療服務跟進。

▲ Joyce憶述患病期間不敢外出，坐交通工具都有難度。（被訪者提供）

藥物治療以外，Joyce開始自救。怕人多怕坐車，她便練習坐地鐵、坐巴士。知道乘車過隧道會驚，她從最短途的紅隧開始逐條隧道試：「要練習（坐車）過海，第一次好驚標晒汗。要跟自己說是安全的，倒數與目的地的距離，過到就好有成就感。」逐漸拉遠每次乘車的距離，情緒也愈見平靜，一步步讓自己適應。

身邊人的支援和鼓勵當然有幫助，但Joyce深知若如自己不嘗試練習，也只是原地踏步。而她最大的動力，是肚裏的小生命。為了守護她，一定要堅強：「我只知道，我要平安健康地誕下她，她還未出生，我不可以倒下，我要康復。」這份堅持直至懷孕至7、8個月，Joyce的病情有明顯好轉，情況也變得穩定。最終迎接女兒出生，也為她的生命帶來更多希望。

建機構提供相宜輔導服務

回望患病經歷，Joyce深明精神健康的重要。但作為同路人之一，她卻發現坊間精神健康支援服務相當兩極。要不費用非常昂貴，要不雖然免費，輪候時間卻好長。Joyce為填補服務缺口，與哥哥成立「HealingTalk 聽你講」，組專業輔導員團隊，以相宜的價錢為有需要人士提供綫上緊急情緒支援，最快15分鐘可配對。

▲ 醫生一句「你一定會康復」成Joyce患病期間的曙光，也成為她現在支持同路人的動力。（曾耀輝攝）

「現在免費（服務）有好多，但是否能提供即時情緒輔導？我現在覺得難過，但兩日後才能安排（服務），其實已經好遲。要等待轉介，或聽到一些機械式的答案，都不是我想要的。」

現時團隊有11位輔導員，本地海外都有，服務時間為早上9時至凌晨12時。而因應時差，部分海外輔導員的當值時間亦能補足香港深夜時段，變相幾乎24小時提供服務。每節輔導60分鐘，求助者可指定輔導員跟進。當識別到個案有自殺傾向或其他緊急情況，會即時作出轉介。

▲ Joyce與哥哥一起成立「HealingTalk」為有需要人士提供情緒輔導服務。（被訪者提供）

成為他人生命的亮光

Joyce以過來人身份表示，傾聽、理解與回應是輔導的重要一環。「要有心聽，然後回應，傾到人個心入面。有地方讓人傾訴，有人願意聆聽，這已經有治癒（心靈）的作用。」

她亦偶爾會分享自身經歷，除一路走來的轉變，還有應對恐慌發作的小貼士，幫助同路人。「HealingTalk的理念是陪你走出低谷，整個過程都陪你一起走。我經歷過所有情緒，知道有多艱難。有時候可能需要的，只是一個人拍拍你肩膊，你已經會覺得好好多。」及時介入、即時支援，在懸崖邊拉她們一把，成為其生命的亮光。

▲ Joyce的囡囡現年5歲。（被訪者提供）

成立「HealingTalk」助人，Joyce從沒以賺錢為目標，只為助人。為支援單親媽媽，Healing Talk即日起至5月31日提供100個免費輔導服務名額，有需要人士可於網站登記。

對正面臨難關或掙扎，被愁緒困擾的同路人，Joyce說：「即使你正經歷好多問題，抑鬱、焦慮、恐慌發作都好，你要知道你是可以康復的。而且未來的你一定會比現在的你過得更加好。所以要勇敢些，最幫到你的只有自己。其實我相信每個媽媽都做得到，媽媽好堅強㗎！」

「HealingTalk 聽你講」陪100位單親媽媽同行走出低谷

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