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中年好聲音3｜冠軍大熱黃博曾歷校園欺凌　坦言對容貌焦慮沒信心幕前工作

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撰文： 文體藝online

發布時間： 51 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

冠軍大熱黃博曾歷校園欺凌，坦言對容貌焦慮沒信心幕前工作。

【黃博 / 中年好聲音3】不知不覺《中年好聲音3》已臨近決賽，「大魔王」黃博憑高超的唱功征服不少觀眾，成為今屆的奪冠大熱。

了解黃博的過往，才發現原來她自小身形偏胖，遭到同學嘲笑，早年間參加選秀節目又有觀眾認為她身形不足、表演時不夠自信，一度對幕前工作失去信心。

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中年好聲音3｜曾獲迪士尼賞識　為電影配唱

黃博在《中年3》海選面試時延長《Ain't No Sunshine》，獲評審一致讚好，認為她會是今季的大熱選手。

她當時還透露自己做過電影幕後配唱，擅長英文歌曲。原來，黃博的唱功曾受到迪士尼的青睞，她曾為動畫劇集《Elena》獻唱主題曲及角色配唱。

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中年好聲音3｜因身形經歷校園欺凌　參加選秀被指外形不足

黃博曾於2011年參加內地選秀綜藝《快樂女聲》，最終止步西安賽區十強，有觀眾認為她外形不足，表演時不夠放得開，影響了她在舞台上的發揮，令她一度對幕前工作失去信心。

讀研究生期間，她參加了中國傳媒大學的歌唱比賽，獲得了亞軍；另外，她還參加過一些大型綜藝節目，《夢想合唱團》、《開學第一課》、《嗨唱起來》等。

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黃博曾透露由於自小身形比同齡人胖，常遭到同學的嘲笑，還被起難聽的花名；由於身形原因難以買到好看的衣服，所以很少打扮。

黃博自認有外貌焦慮，對自己的外表缺乏自信，以致多年不敢走到幕前，此次時隔14年再參加大型歌唱比賽，於她而言是一次很大的挑戰。

中年好聲音3｜參加《中年3》：搵返曾經好揮灑嘅自己

在《中年3》節目中，黃博用驚人的唱功征服一眾評審觀眾，張佳添坦言她的歌聲不但好聽，還深入人心「發揮到更深層次」；肥媽亦鼓勵她「她很漂亮，你知道嗎？」、「你係好投入、好享受你嘅歌，你好有自己」。

相信黃博在《中年3》節目重拾了自信，從容享受舞台，一路過關斬將「殺」入決賽；她表示希望能在決賽前夕睡個好覺，稱：「我希望可以內心平靜啲去享受個舞台，無論名次幾多，我覺得我都已經贏咗。比賽最大得著我覺得係搵番曾經好揮灑嘅自己」。

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