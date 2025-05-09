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私院收費透明度｜議員倡收費超預算須交書面解釋上限降至一成　盧寵茂：醫療非旅遊收費受多項因素影響

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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議員倡收費超預算須交書面解釋。

醫務衞生局周三（7日）公布3項立法建議，包括要求私家醫院向病人提供服務費用預算，倘實際收費超預算兩成須交書面解釋、每年公布相關個案數目。今日（9日）在立法會衞生事務委員會會議，多名議員支持立法，其中有議員建議服務費用超支一成便要書面解釋，當局回應指收費規管並非以病種作依歸。

醫衞局局長盧寵茂指，大多數病人不具備足夠醫學知識，要依賴醫療服務提供者建議。如果私營醫療的收費猶如沒有定價的厨師發辦，價格不斷攀升，只會令醫療保費水漲船高，更會令廣大市民卻步，有醫保都可能不敢用。

實政圓桌田北辰認為，當局就私家醫院服務費用如果超出預算兩成，需要書面解釋的建議仍然太寬鬆，建議降低至一成。

盧寵茂指，收費規管並非以病種作依歸，舉例指癌症有不同治療方法，未來價目會按治療方法或手術方式公布。他說定得太低的意義不大，非超過一元都要解釋，指醫療不是旅遊，旅遊較容易計算，但醫療很多因素令收費有出入。

飲食界張宇人向盧寵茂投訴，私家醫院住不同房型「用嘅麻醉師、棉花都可以唔同價錢」，又引述患心臟病朋友的個案指，「有4、5個唔同專科嘅醫生，日日都巡兩次、早晚巡，千幾元一次，到我出聲嘅時候佢哋停，不過都收咗30萬」，形容是「收租咁收」，期望當局可引入機制處理有關收費。

盧寵茂回應指，不同等級的服務有不同收費屬合理，惟同一瓶藥的報價，或同樣的耗材收費不同，醫院如果有不同收費，應向市民解釋。他又指，巡房有幾個醫生去看是視乎病人需要，應獲病人或家屬同意，而非醫生決定有幾個醫生，強調病人有權益可決定是否需要多個醫生來看。

香港保險業聯會認為，醫衞局的立法建議可助保險業更精準管理與醫療服務相關的風險，減低不必要的支出，令風險池得以持續運作，將保費維持在可負擔的水平。

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