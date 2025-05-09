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販毒｜墨西哥籍男子村屋製造毒品被拘　明日提堂

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 24 分鐘前

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警方搗破村屋製毒工場，拘捕一名墨西哥籍男子。（曾秋文攝）

警方搗破製毒工場，拘捕一名墨西哥籍男子。東九龍總區刑事部署理總督察周嘉潤表示，早前接獲線報指有跨境販毒集團招募外籍人士以旅客身份入境本港，利用村屋作製毒工場和販運毒品，經情報分析和深入調查後，探員鎖定一名外籍目標人士，相信他利用兩個村屋單位製毒和儲存毒品。

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昨日（8日）展開反毒品行動，突擊搜查錦田一個村屋單位，當場拘捕該名37歲外籍「製毒師」男子，檢獲大量製毒工具，包括電磁爐、煮食煲、溫度計、8公斤原材料和半製成品的液態冰毒，市值約330萬元，其後在疑犯身上搜出落馬洲一個村屋單位的鎖匙，隨即押解疑犯到該處搜查，檢獲小量冰毒製成品、大量可再封透明膠袋、切割機、鑽床、電子磅和大量金屬鐵管。

警方相信疑犯在本年4月上旬入境本港，現正被扣留調查，稍後被控以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，明日（10日）早上在觀塘裁判法院提堂。

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