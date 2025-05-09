炸彈虛驚｜女子與人有門票糾紛　五連發虛報謝霆鋒演唱會有炸彈

警方偵破啟德體育園謝霆鋒演唱會虛報炸彈案件，拘捕一名女子，將被控以「炸彈嚇詐」及「誤導警務人員」罪名。

東九龍總區重案組總督察蘇志兵今日（9日）表示，在4月27日警方接獲5宗舉報，當中4宗是網上報案、1宗是電話報案，報案人聲稱當時在啟德體育園主場館發現可疑物品，相信是炸彈，要求警方到場處理。當晚在啟德體育園主場館內將會舉行謝霆鋒演唱會，入場觀眾超過4萬人。

▲ 警方拘捕一名女子，涉嫌因門票上的私人糾紛，虛報謝霆鋒演唱會有炸彈。（曾秋文攝）

因事態嚴重，警方隨即與場地和主辦機構人員聯絡，根據訂立的應變方案啟動相關機制，搜查主場管場內和場外的位置，最終並沒有發現任何爆炸或可疑物品。

與體育園無關 涉私人糾紛

警方經調查鎖定目標，在前晚（7日）晚上在九龍城拘捕一名28歲女子，她報稱任文職工作，工作性質與啟德體育園無關，涉嫌涉嫌「炸彈嚇詐」及「誤導警務人員」罪。起因是她與其他人就演唱會門票問題發生私人間的糾紛，稍後會控以相關罪名，明日（10日）在觀塘裁判法院提堂。

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