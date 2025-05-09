枕頭推薦2025｜日本雜誌《LDK》比拼10款可調校高度枕頭　7款奪A 最平$266透氣又舒適

【LDK/ 枕頭/ 可調節高度枕頭/ 寢具】想要一夜好眠，一個合適的枕頭必不可少。日本雜誌《LDK》近日就評測10款可調節高度的枕頭，當中有7款獲得A級評價，最平僅售4,990日圓（約266港元）。

甚麼是可調節式枕頭？《LDK》就表示，如今市面上不少製造商都會推出「可調節高度」的枕頭，消費者可按照自己的喜好及需求，透過加入或移除填充物，將枕頭調節至適合自己的「理想高度」，睡覺時更舒適。

枕頭推薦2025｜3大評測標準

《LDK》以3大標準評測可調節高度枕頭：

舒適度

由評測人員針對產品整體舒適度、材質，頭頸位置的承托感及擰頭翻側的難易程度進行評分。

透氣度

把相同分量的熱水滴進枕頭，並將枕頭置於模擬人體汗水和熱力的重量下，維持1小時。在枕頭和熱源之間放置感應器紀錄及分析表面溫度和濕度變化。

耐用程度

利用專業儀器對枕頭施加重量和震動，持續一段時間後，計算枕頭恢復原狀的時間，從而分析產品耐用性。

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枕頭推薦2025｜10款可調節高度枕頭

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（排名由低至高）

竹虎 淨味除臭竹炭枕，參考價格 ￥5,544（約港幣$296）

Jonetsu Kakaku 鼻鼾專用枕頭，評測時價格：￥3289（約港幣$175）

Topvalu Home Co-De 可洗防風枕頭，參考價格 ￥8778（約港幣$468）

Dinos 半客製化枕頭，評測時價格：￥7980（約港幣$426）

NITORI 自然貼合高級記憶綿枕頭，參考價格 ￥4990（約港幣$266）

太陽 No-Sheep枕頭，參考價格 ￥15800（約港幣$843）

昭和西川 高度可調式管枕，參考價格 ￥6900（約港幣$368）

Gokumin Takumi 無重力凝膠枕頭 NEO，參考價格 ￥10998（約港幣$586）

我的枕頭 Minmaku Standard Soft，參考價格 ￥6600（約港幣$352）

Tansu Gen 睡美人的枕頭，參考價格 ￥9999（約港幣$533）

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18款A級乳膠枕

澳深消委會於2023年測試過20款乳膠枕樣本，售價由約90澳門元至900澳門元不等。澳深消委會據內地相關的標準要求，從枕芯成分、化學安全指標（枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑、苯乙烯釋放量、總有機揮發物（TVOC）釋放量）及物理性能指標（壓縮永久變形、壓陷硬度、回彈率）對樣本進行測試，檢測標準把枕頭枕芯的天然乳膠（聚異戊二烯）成分含量高低，分成A、B、C三個等級。

澳深消委會指出，天然乳膠（聚異戊二烯）含量較高的乳膠枕一般擁有較強的韌性和支撐性，其抗蟎抗菌的能力也較強。測試結果顯示，有18款樣本符合A級純天然乳膠枕芯的要求；其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，名單如下：

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其餘13款獲得4星總評，名單如下：

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7款高分枕頭

此外，本港消委會於2019年測試過15款枕頭樣本，包括6款聚酯纖維枕頭、6款記憶棉枕頭和3款乳膠枕，售價由139元至1,558元不等。消委會按歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

測試結果發現，有7款枕頭樣本屬於4星高分選擇，名單如下：

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揀選枕頭4大要點

1. 高度：不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。

2. 物料：乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。

3. 軟硬度：太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。

4. 形狀：有些設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。

消委會指除了考慮以上因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。

*資料源自2019年9月消委會報告，產品售價及品質或有變更

資料來源：《LDK》

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