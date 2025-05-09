新聞自由｜李家超：香港的法律及政府都支持新聞採訪工作　鼓勵不偏不倚報道社會問題

特首李家超今日出席2024香港最佳新聞頒獎禮時表示，中立、持平的新聞報道有助政策更精準、更接地氣、更貼民心。他期望傳媒工作者透過充滿「熱度」、「溫度」、「態度」的專業新聞製作，說好中國故事和香港故事。

李家超表示，新聞自由在香港受《基本法》等保障。香港的法律和政府都支持新聞採訪工作，鼓勵業界發揮建設性作用，不偏不倚地報道社會問題。

對於香港新聞工作者，我視為是共建美好香港家園的同行者和貢獻者。新聞工作者很重要，因此必須重視自身責任，以傳媒道德真誠行事，以準確事實真誠報導。

李家超說，「熱度」，是指新聞從業員要以敏銳的洞察力，捕捉社會發展的經緯脈絡、民心關注的熱辣議題。他提到，國家正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，各項事業的重大成就都是火熱題材，值得傳媒深入採訪和報道。

籲從市民視點出發 發掘事實真相 傳遞不同聲音

至於「溫度」，李說，優秀的新聞作品也要盛載着熱愛社會、關心民生的「溫度」。能從市民視點出發，發掘事實真相，傳遞不同聲音的新聞報道，才能真正成為政府與市民之間的溝通橋樑，推動社會團結和進步。

促捍衛新聞專業操守 責斥及反對虛假、偏頗信息

李家超認為，最重要的，是報道和製作要展現出新聞工作者恪守新聞專業的「態度」。「真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人。」真實客觀的報道、持平公允的立場，才能驅散不實猜測和誤導。強調對傳媒最基本的要求是捍衞新聞專業操守，因此新聞從業員必須向虛假信息說不，拒絕同流合污，更要責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息，以維護香港新聞的公信力。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】