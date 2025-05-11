夏寶龍訪澳｜夏寶龍考察澳門多元產業發展用地規劃情況　促用好海域和填海區域

5月10日，港澳辦主任夏寶龍繼續在澳門考察調研，今日考察了澳門多元產業發展用地規劃情況。澳門官員表示，夏寶龍期望特區政府用好海域及填海區域。

上午，夏寶龍與老一輩愛國愛澳代表人士共進早餐，其後參觀考察媽閣廟、海事博物館，並乘船考察澳門海域。

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岑浩輝陪同考察數幅擬建設地段

下午，夏寶龍先後考察新城C區、大熊貓館、偉龍馬路地段以及原海洋世界和原馬場用地，深入了解澳門多元產業發展用地規劃情況。澳門政府表示，夏寶龍在行政長官岑浩輝陪同下，考察了數幅擬建設地段，分別聽取經濟財政司司長戴建業和社會文化司司長柯嵐介紹相關計劃方案。期間，夏亦參觀了澳門大熊貓館，了解場館設備和運作情況。

譚偉文：夏寶龍十分關注舊區環境改善

澳門運輸工務司司長譚偉文接受傳媒訪問時表示，夏寶龍十分關注澳門舊區環境的改善，居民生活素質的提升。譚表示，夏聽取了發展新城填海用地的介紹，以及特區政府建設國際綜合旅遊文化區和澳門科技研發產業園兩個重大項目的未來規劃。

籲做好新城填好土地的規劃

譚又表示，夏寶龍非常關心澳門的整體發展，希望特區政府要做好新城填海土地的規劃，同時期望特區政府通過都市更新等措施提升居民的生活質素。

保安司司長黃少澤接受傳媒訪問時表示，夏寶龍期望特區政府做好科學規劃，並按照澳門發展需求，用好海域和填海區域，並希望特區政府用好中央政策開展工作，中央定會全力支持。

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