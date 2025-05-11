財爺網誌｜陳茂波：多亞開行成員稱未來會加大在亞洲投資　認同香港可成重要據點

財政司司長陳茂波上周在米蘭出席亞開行理事會年會，他今日透過網網誌分享會議期間的觀察，稱各經濟體有三個共同關注點，包括對環球經濟前景的憂慮和自身發展的迫切需要。又稱多位代表表明，未來會加大在亞洲的投資。

如何提振本土經濟成為各經濟體面對的迫切議題

陳說，美國單方面向全球挑起關稅戰，環球經濟前景蒙上巨大的陰影。在外圍環境偏弱和自身公共財政偏緊的雙重挑戰下，如何提振本土經濟以改善民生，成為各經濟體面對的迫切議題。「不少亞開行成員都表示，希望能吸引更多國際投資，取得更多成熟的技術方案和人才，以助力它們基礎設施的建設和發展民生項目。」陳舉例，一些中亞國家具有相當的發展優勢和潛力，包括人口年輕和天然資源豐富，在外貿、礦產和再生能源等方面大有可為；他們都希望開展更多合作，加快自身的發展和提升競爭力。

第二，對多邊合作機制重要性的共識正在深化。陳說，面對國際形勢急劇變化，堅持多邊主義、推動互利合作，可說是絕大部分成員經濟體的共同訴求。

不少亞開行成員對港金融科技沙盒感興趣

第三，則是對數字化發展的高度重視。他表示，在人工智能的時代，許多國家和地區都意識到必須提升社會的人工智能準備度（AI readiness）。不少發展中的成員經濟體都認同，創新科技是推動經濟跨越式發展的關鍵動能，因此也正著力完善相關發展和規管框架。「他們對香港設立金融科技沙盒，促進技術成果更快落地，讓更普惠包容的金融服務得以盡早推出，尤感興趣。」

陳說，多位代表在交流中都指出，在當前複雜多變的地緣政局下，分散風險已成為重要的策略考量，而亞洲繼續是推動全球經濟增長的重要動力源，在未來會加大在這個區域的投資。他們亦普遍認同，香港堅定維持自由港地位，資金、貨物、資訊自由流通、開放和友善的營商環境等優勢，對他們具有強大的吸引力，香港可以成為他們開拓內地和亞洲市場的重要據點。

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