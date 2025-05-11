  • 27°C
香港時間：2025511日 (日) 17:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財爺網誌｜陳茂波：多亞開行成員稱未來會加大在亞洲投資　認同香港可成重要據點

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

陳茂波在亞開行理事會全體大會上發言。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波上周在米蘭出席亞開行理事會年會，他今日透過網網誌分享會議期間的觀察，稱各經濟體有三個共同關注點，包括對環球經濟前景的憂慮和自身發展的迫切需要。又稱多位代表表明，未來會加大在亞洲的投資。

如何提振本土經濟成為各經濟體面對的迫切議題

陳說，美國單方面向全球挑起關稅戰，環球經濟前景蒙上巨大的陰影。在外圍環境偏弱和自身公共財政偏緊的雙重挑戰下，如何提振本土經濟以改善民生，成為各經濟體面對的迫切議題。「不少亞開行成員都表示，希望能吸引更多國際投資，取得更多成熟的技術方案和人才，以助力它們基礎設施的建設和發展民生項目。」陳舉例，一些中亞國家具有相當的發展優勢和潛力，包括人口年輕和天然資源豐富，在外貿、礦產和再生能源等方面大有可為；他們都希望開展更多合作，加快自身的發展和提升競爭力。

第二，對多邊合作機制重要性的共識正在深化。陳說，面對國際形勢急劇變化，堅持多邊主義、推動互利合作，可說是絕大部分成員經濟體的共同訴求。

不少亞開行成員對港金融科技沙盒感興趣

第三，則是對數字化發展的高度重視。他表示，在人工智能的時代，許多國家和地區都意識到必須提升社會的人工智能準備度（AI readiness）。不少發展中的成員經濟體都認同，創新科技是推動經濟跨越式發展的關鍵動能，因此也正著力完善相關發展和規管框架。「他們對香港設立金融科技沙盒，促進技術成果更快落地，讓更普惠包容的金融服務得以盡早推出，尤感興趣。」

陳說，多位代表在交流中都指出，在當前複雜多變的地緣政局下，分散風險已成為重要的策略考量，而亞洲繼續是推動全球經濟增長的重要動力源，在未來會加大在這個區域的投資。他們亦普遍認同，香港堅定維持自由港地位，資金、貨物、資訊自由流通、開放和友善的營商環境等優勢，對他們具有強大的吸引力，香港可以成為他們開拓內地和亞洲市場的重要據點。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財爺網誌｜陳茂波︰「谷子經濟」迅速崛起　「香港品牌」有機會闖出一片新天
15:53 2025/02/09
財爺網誌｜陳茂波︰「谷子經濟」迅速崛起　「香港品牌」有機會闖出一片新天
財爺網誌｜陳茂波訪泡泡瑪特「取經」　指成功經營文創類IP產品須具三關鍵元素
15:48 2025/03/23
財爺網誌｜陳茂波訪泡泡瑪特「取經」　指成功經營文創類IP產品須具三關鍵元素
財爺網誌︱陳茂波料首季GDP預估數字有穩健表現　五一黃金周將迎來約84萬內地旅客
15:45 2025/04/27
財爺網誌︱陳茂波料首季GDP預估數字有穩健表現　五一黃金周將迎來約84萬內地旅客
財爺網誌︱陳茂波：積極提升硬件設施增承載力　「活力環島長廊」料2031年落成
11:31 2025/05/04
財爺網誌︱陳茂波：積極提升硬件設施增承載力　「活力環島長廊」料2031年落成

你可能感興趣

財爺網誌｜陳茂波︰「谷子經濟」迅速崛起　「香港品牌」有機會闖出一片新天
15:53 2025/02/09
財爺網誌｜陳茂波︰「谷子經濟」迅速崛起　「香港品牌」有機會闖出一片新天
財爺網誌｜陳茂波訪泡泡瑪特「取經」　指成功經營文創類IP產品須具三關鍵元素
15:48 2025/03/23
財爺網誌｜陳茂波訪泡泡瑪特「取經」　指成功經營文創類IP產品須具三關鍵元素
財爺網誌︱陳茂波料首季GDP預估數字有穩健表現　五一黃金周將迎來約84萬內地旅客
15:45 2025/04/27
財爺網誌︱陳茂波料首季GDP預估數字有穩健表現　五一黃金周將迎來約84萬內地旅客
一國兩制 中亞 人工智能 關稅 陳茂波 亞洲市場 香港 美國 金融 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月11日 時間12:05）
中年好聲音3｜車婉婉憂兒子承受「星二代」壓力　感恩生父相認為兒子補上外公角色
中年好聲音3｜車婉婉憂兒子承受「星二代」壓力　感恩生父相認為兒子補上外公角色
香港小姐︱朱晨麗享上流生活傳戀富二代　疑發文回應「樣貌進化」質疑
香港小姐︱朱晨麗享上流生活傳戀富二代　疑發文回應「樣貌進化」質疑
艾威太太︱艾威太太Lisa病況危急　公開呼籲熱心人士捐肝救愛妻一命：不勝感激
艾威太太︱艾威太太Lisa病況危急　公開呼籲熱心人士捐肝救愛妻一命：不勝感激
母親節專訪｜嚴母麥潔文曾跟蹤女兒陳薔天返學　禁兒子帶女友回家過夜：可以帶但同我瞓
母親節專訪｜嚴母麥潔文曾跟蹤女兒陳薔天返學　禁兒子帶女友回家過夜：可以帶但同我瞓