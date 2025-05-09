人工智能︱科大成立人工智能研究院　陳茂波：政府目標是將AI融入各產業

科大成立人工智能(AI)研究院，財政司司長陳茂波表示，政府目標是，在「AI+」策略下，將AI融入各個產業，而實現這願景需要政、產、學、研界別及投資者密切合作。

陳茂波出席科大成立發展人工智能的研究院開幕儀式致辭指，AI提高生產力，改變工業生產流程，令政府和企業更有效率。他說，演算法偏見、大量資料收集、侵犯隱私和職位取代等擔憂是有道理，因此，他認為，需共同努力提高AI使用過程透明度，確保以合乎道德和負責任的方式使用該技術。

陳茂波認為，研究院的成立是提升人工智慧創新領先地位的一個重要舉措，研究院匯集來自多個領域的人才和資源，在數據和人工智能方面，提供豐富的學術專業知識和強大的基礎研究。他強調，政府希望研究院能夠成為平台，為人工智能的應用場景和商業化開闢新途徑，為香港不斷發展的創新生態系統和人工智慧的進步作出貢獻。

研究院計劃培訓超過100名博士生

科大指，是響應特區政府全力發展人工智能為關鍵產業而成立相關研究院，將整合具身智能、生成式人工智能及先進超級運算等技術，推動跨學科協作，促進新質生產力以迎接人工世代。研究院將致力構建完整的人工智能生態系統，加強產學研合作，並通過中學拓展計劃，培育新一代人工智能人才。

研究院亦計劃培訓超過100名博士生，並匯聚不同專業領域的學術人員，為科大學生裝備前沿理論知識及實用的業界技能。

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