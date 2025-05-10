母親節專訪｜嚴母麥潔文曾跟蹤女兒陳薔天返學　禁兒子帶女友回家過夜：可以帶但同我瞓

【江華/麥潔文/陳薔天/星級家庭/星二代】麥潔文（Kitman）將於5月底舉行演唱會，老公江華和女兒陳薔天（天天）擔任表演嘉賓，兒子陳耀淙則在台下當觀眾，一家人各司其職，相當溫馨。Kitman與天天接受TOPick訪問時表示，家人之間相處輕鬆，不過天天卻爆料指媽咪家教甚嚴，試過跟蹤她上學，Kitman隨即自爆家規也很嚴：「我同個仔講，如果你帶女朋友返嚟瞓，你女朋友要同我瞓。」

▲ 麥潔文即將舉行《心動回眸演唱會》。（越玲瓏攝）

麥潔文江華一家｜老公和女兒將擔任演唱會表演嘉賓

Kitman即將舉行《心動回眸演唱會》，在演唱會上將有90%的歌曲是自己的作品，與歌迷回顧多年的音樂旅程。在演唱會籌備過程中，她也特別與設計師溝通，雖然年輕時偏愛黑色，但隨著年齡增長，她希望能嘗試粉色系列，不是想有少女味，而是希望帶出雖然人會老，但依舊可以活得精彩。

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這次演出不僅是一場音樂盛宴，也算是她與家人情感交流的重要時刻，因為老公和女兒會擔任表演嘉賓，同為歌手的天天更會唱兩至三首歌曲，當中包括天天自己的作品，Kitman表示：「求外人難求，因為我們一家是不高調的，亦不是常『埋堆』，因此嘉賓不外求。」

至於兒子陳耀淙會在演唱會擔任什麼角色？Kitman笑說：「兒子不是這行不做表演嘉賓，但有要求他到場支持。」囝囝會上台獻花嗎？天天則笑言：「或者我們獻花給他。」

▲ 女兒陳薔天遺傳媽咪唱歌天份（越玲瓏攝）

麥潔文江華一家｜陳薔天初入行想太多以致大壓力

問到家人之間平日的相處模式，天天表示十分輕鬆，而且愈大愈感受到媽媽很愛她。講到天天初入行時，因頂住「星二代」稱號，所以壓力很大，問到現時還有這種感覺嗎？天天坦言，當初入行大壓力是自己想太多，但隨住年紀漸長，覺得事情可以很簡單，她說：「我的確是星二代，這是事實陳述，你想怎樣？當初不明白，但現在反而覺得開心，因為一入行就有東西讓我面對。」

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麥潔文江華一家｜麥潔文發掘女兒唱歌天份

Kitman指天天喜歡音樂的程度超越她想像，其實早在天天三、四歲時，已表現出極佳的歌唱天賦，身兼歌唱老師的Kitman當時發現天天年紀雖小，但唱歌有氣有力，唱國語歌也很標準。到長大後，天天還認真地學習樂器和樂理，這讓身為媽咪的她也意想不到。

對此天天表示：「我入行後才想學習更多，會鑽研，希望做得更好。細個跟媽咪上堂，很喜歡跟住她，會跟她『嗌聲』，原來不是個個人都做到，慢慢我喜歡聽陳奕迅的歌，媽咪就跟我分析歌詞。」這亦令Kitman發現愛女不僅在音樂方面有所涉獵，也熱愛寫作與創作詩詞。

▲ 陳薔天自小喜歡音樂（越玲瓏攝）

麥潔文江華女兒｜小時候抗拒爸爸送返學

Kitman指女兒充滿恩賜，因為很全能，記得她小學已勇奪田徑總冠軍，很小已有自己強項，到中學開始貪靚才沒有玩田徑，但唱歌和寫作也很好。她坦言愛女有多方面才華，很欣賞她創作的新詩，雖然偶爾不太理解女兒的作品，但仍然鼓勵女兒在創作路上勇往直前。

多年來，天天也逐漸明白到，明星父母帶來的特殊經歷既有困擾，也有成長的機會。小時候，她對媒體的關注感到壓迫，甚至不願意被聚焦，但慢慢她開始理解。她透露小時候一度抗拒爸爸負責接送上學放學，因為爸爸總自帶光環，走路又像「六親不認」，會引起哄動，她說：「我住西貢，在寶琳讀書，以前父母會車我上學，但我覺得太煩，大家見到爸爸會好開心，我心想又是嘈吵的一天。」

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嚴母麥潔文｜曾跟蹤女兒返學 禁兒子帶女友回家過夜

小學時，天天強烈要求自己乘巴士上學，豈料發現媽咪「玩跟蹤」，她現在回憶起來也忍不住哈哈大笑：「我住得遠，一係早到一係遲到，試過早到，就約同學在公園玩夠才上學，有一次我去公園，媽咪突然走出來，哈哈，那刻空氣凝結，她是競步方式走出來，像高姿態告訴我：『知道你在公園』！」

▲ 麥潔文一家四口（微博圖片）

Kitman聽罷也大笑起來，她承認家教甚嚴，天天再爆料：「試過同學約出來燒烤，我住深山，又沒有鄰居，有同學約好開心，問媽咪可以去嗎？她問有什麼人去，再跟我說：『我又去！』」最終天天決定不去了，因為聽到媽媽這樣說覺得很沉重。Kitman表明對兒子也很嚴：「有家長說兒子帶女仔回家瞓，聽到我就有疑惑，真的這樣嗎？我就同仔講，第日如果你帶女朋友回來瞓，你女朋友同我瞓，帶可以，但同我瞓！」

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麥潔文江華女兒｜天天一度缺乏自信自覺醜樣

此外，問到母女兩人覺得誰較適合娛樂圈？Kitman坦言是自己，因為較有自信，反而女兒缺乏自信：「佢成日話自己醜，邊度醜？」原來小時候天天試過被嘲笑：「江華咁靚仔，點解個女咁醜樣？」這令當時心智未成熟的天天留下不快回憶，幸好長大後懂得感恩自己有一對明星父母，Kitman更認為當藝人不一定要是大美人：「醜仲好，少個包袱，梅艷芳不是好靚，但好型，有自己特色就好。」

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