母親節 | 上班族到全職媽媽再做KOL 平衡工作家庭追逐美容夢

母親節將至，當女性成為人妻及人母後，應以追夢為先，還是將家庭擺在第一位？美容店老闆Peggy曾是上班族，後因照顧家庭成為全職媽媽，後又獲鼓勵成為「KOL」分享美容的心得，近年更開設美容店，追逐美容夢。

Peggy大學時修讀商科，畢業後加入一間IT公司工作10多年，雖然工作環境全是男同事，但她對工作仍感到開心。直到Peggy誕下女兒，老公希望她能夠全心全意照顧家庭，她就因此離開工作多年的崗位，成為全職媽媽。

她回想那段時期，個人處於抑鬱狀態︰「頭一年好辛苦，因為慣咗做嘢，湊小朋友仲辛苦過返工，你問呢個世界所有媽咪都會咁答！」當時除了湊小朋友，家中大小事務都要兼顧，她形容當時相當苦悶，每日都做不斷重複的事務，加上全職媽媽的生活令她失去原有的社交。「返工跟同事嘅話題會多好多，但做全職媽媽時，每日就係同啲家長閒聊瑣事，每日如是。」

當全職媽媽的第三年，Peggy突然收到邀請她到美容公司兼職工作的電話，專門負責物流文書的工作，自此她就開始涉足美容業。「初時因為只是兼職形式，所以老公都無問題，OK咗之後就會得寸進尺，慢慢試下水溫，無問題就繼續做囉！」

▲ 母親節將至，Peggy雖未能與老公和女兒相聚，但仍慶幸有工作陪伴。(彭大偉攝)

但其實Peggy老公反對的立場一直無變，兩人會經常因工作問題而爭吵，最後她要向老公證明自己能夠兼顧工作和家庭，情況才得以緩和。「所以唔好話女性情緒好難控制，女性角色係好多元化，你既係媽咪又係人哋老婆，仲要返工，又要兼顧家中大小事務。」Peggy坦言初時難以兼顧工作和家庭，但她受到母親「好女兩頭瞞」的教誨︰「瞞下老公，又瞞下公司，兩邊都需要討好，經過好多年先慢慢平衝到。」及後女兒開始長大，Peggy不需再花太多時間家庭事務上，開始有更多工作的時間。

工作關係涉足美容

雖然30多歲才涉足美容業，而且只負責文書工作，但由於公司人少規模細，Peggy逐漸有機會接觸Marketing的工作，從中開始接觸並了解不同的美容用品，並成為了她的興趣。「日日返工望住啲護膚品，就會開始研究，女人就係咁，見到就會想用。」

由於Peggy以往不太留意美容用品，但Marketing工作需要為美容用品寫稿，只能靠Google了解更多成分知識，但她發覺單憑網上搵資料並不適合。「網上資訊唔知有幾多真幾多假，而且我無理由照抄網上資料，然後照講。」為此，她就報讀了香薰課程，除學習香薰製作，還包括各式護膚品的調配等，她認為拉丁文是整個課程中最為困難，而其他內容則因為喜歡而不足掛齒。其後，她再報讀配方師課程，兩個課程為期長達8年，可見Peggy對美容的興趣和投入。

▲ 她以往對美容，化粧可謂一竅不通。(彭大偉攝)

美容公司的工作不僅讓Peggy對美容有更深入的了解，更成為人們口中的「KOL」，她會於不同社交媒體分享最新且最真實的美容資訊，回想這段經歷，她形容有如「藝人陪朋友選港姐」。「10幾年前，YouTube等平台先開始盛行，當時公司拍片唔夠腳就搵我頂，之後坐我側邊的年輕同事就慫恿我，又攞我部電話開設個人專頁和頻道，話開咗無蝕底，得閒想出帖文先出，咁我就開始講下美容用品用後感，慢慢儲咗幾千人，一直經營至今。」

開初拍片分享美容時，Peggy感到壓力甚大︰「我個女唔鍾意我拋頭露面，佢最唔鍾意嘅事，我全部都做齊！」女兒認為Peggy非常渴望成為KOL，並形容她為「KOL wanner be 」。

Peggy聽後雖感傷心，但又未能向女兒解釋自己並非一般博出位的KOL。Peggy的老公亦頗低調，但當外界提起自己老婆拍片介紹美容，就會感到不悅，直至近年才真正明白太太拍美容片只為興趣和工作。Peggy透露現時老公跟女兒的反對力度明顯減弱，更不時會到她開設的美容公司做facial。

崇尚生活美容

Peggy不時會收到觀眾對美容的疑問，她除了親自回覆，又會特製護膚用品為觀眾解決問題。後來有感未能應付觀眾對她手製美容產品的龐大需求，加上女兒漸成長，Peggy有更多時間投入到工作，就決定正式開設個人美容品牌，並交由廠商大量製作。

▲ 滑雪是Peggy一家其中一項維繫感情的活動。(受訪者提供)

3年前，Peggy擴大其美容事業的版圖，跟相識多年且擅於計數的朋友Carmen合資於尖沙咀開設實體美容店。「生活美容」是兩人開店的理念，亦即用手為顧客提供美容服務︰「以前好流行用手幫客做facial，現時已經好難搵到，好舒服！」

但她們認為用手都較普通，因此疫情期間跟台灣師傅學習採用「撥筋」技術。「人的面部5層，其中一層是筋膜，但好多人忘記面部都要按摩，所以我們就會專注於使用特別工具為客人按摩面部。」訪問當日，以往曾是棒球運動員的Peggy，就以她一雙勁度十足的雙手讓記者體驗「撥筋」，過程中雖略帶痛感，但不會太辛苦，完成後的確有放鬆面部的效果。

由上班族成為全職媽媽再變成老闆的多年過程，Peggy當然有苦不堪言的時候，她以舊生意拍檔為例︰「同女人合作，好多時都會有妒忌的情況，會影響到大家正常工作，而且關係會變差，但因為我比較男人性格，所以當時忍咗佢算。」她慶幸曾有這段經歷，讓她學習如何跟拍檔及同事相處，才有今天的成績。Peggy又坦言作為內容分享者，遇上批評難以避免，初時她都難以接受，後期經過一段時間的心理調整，得以繼續分享美容資訊且愈來愈純熟。

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工作中度過母親節

Peggy從英國回流返港開設美容店，就跟老公和女兒分隔異地生活。開店初期，她既要處理家中事務，又因疫情而經常經歷隔離的日子。直到目前為止，她仍要飛往海外才能跟家人見面，但她亦早已習慣。

現時，只要老公和女兒返港，她就會在工作和家庭之間作出平衡︰「佢哋唔喺香港嘅時候，我就有自己時間全力為美容店付出，諗好多唔同idea，佢哋喺度嘅時候，就要認真分時間陪伴佢哋。」她認為每個女人都會遇到平衝工作與家庭的關口，又坦言自己仍處於努力學習的階段，但感恩老公和女兒都理解自己追夢的想法。母親節將至，一家三口雖未能聚首，但她慶幸有公司和工作，令她在溫馨時節都能一人度過。

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