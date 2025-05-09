新冠病毒︱本港新冠陽性比率創1年新高 近1周錄31宗嚴重及死亡個案　衞生署：病毒活躍程度持續上升

【新冠病毒／新冠疫情／流感／新冠疫苗／XDV病毒株】小心防疫！衞生署衞生防護中心指，本港最新新冠病毒陽性比率及污水病毒量，創一年來最高水平，近一周錄得972個陽性個案，及31宗嚴重和與新冠病毒有關的死亡個案，數字按周倍升。

衞生防護中心在新一期《新冠流感速遞》表示，本地新冠病毒整體活躍程度持續上升。由上周（4月27日至5月3日）監測數據顯示，呼吸道樣本檢測陽性比率和污水病毒含量，超越過去一年的最高水平。在化驗所收集的呼吸道樣本中，錄得972個陽性個案，較之前一星期的838宗升約16%；本周則每日新增陽性個案介乎131至199宗。

另外，中心錄得31宗新冠病毒嚴重和初步評估與新冠病毒有關的死亡個案，按周增加15宗。而最流行的變異病毒株XDV（與JN.1相關的變異株），佔整體樣本九成一，其次為KP.3。衞生防護中心指，根據最新污水監測數據顯示，XDV病毒株在本地的流行率有上升趨勢，剛過去的周日至周三就錄得10宗安老和殘疾院舍爆發個案，共有39人受影響。

中心呼籲，XDV未會引致更嚴重疾病，但市民仍要時刻保持衞生；高危人士應採取額外保護措施，如在公眾地放配戴口罩。

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同場加映：流感VS新冠病毒症狀

呼吸系統科專科醫生梁子超醫生曾接受TOPick訪問指出，一般情況下感冒多為輕微的呼吸道感染，症狀相對較不明顯，患者亦有較大機會在短時間內自行痊癒；流感及新冠病毒則大多會出現疲倦、發燒、肌肉痛、頭痛等症狀。他坦言，即使是經驗豐富的醫生，在臨床上亦較難單憑症狀分辨兩者，因此可以使用快速抗原測試進行檢測。

至於感染流感之後，是否需要再接種流感疫苗？梁子超表示，流感病毒種類較多，且會不斷變異，即使曾感染流感並康復，亦僅有3個月左右的時間，染疫風險較低，之後仍有機會再感染其他流感病毒，因此建議接種流感疫苗。他表示，接種疫苗主要目的是預防重症，以及減低在下一個季度染病的風險，建議流感患者在康復4至8周、症狀完全消失後接種，以減少副作用。

另外，本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

預防流感5大方法

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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衞生防護中心亦呼籲，合資格市民可透過政府網上預約平台預約接種新冠疫苗。

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