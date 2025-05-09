特首訪中東︱總商會陳瑞娟：不會只跟某一市場合作　工總莊子雄冀增新興產業合作

特首李家超將會率團訪問中東兩個國家，包括卡塔爾和科威特。將會隨團的工業總會主席莊子雄表示，卡塔爾和科威特都希望打造經濟多元化，相信香港可以與其在新興產業方面有更多合作機會。

總商會主席陳瑞娟認為，現時關稅問題、全球經濟問題緊密相連，不會特別放棄某一市場或只跟某一市場合作，全球大家都會設法鋪路在多方面發展。她希望，做到招商引資，中東有很多私人企業是一些家族擁有的家族生意，香港有國際資金，亦連接中國資金市場。她不認同香港只是作為中東企業進入內地市場的跳板、不能留住這些企業，反而認為引入大灣區城市可以做到三方合作，發揮香港超級聯繫人及超級增值人角色。

莊子雄在電台節目表示，中東國家與香港在文化等方面有很大不同，例如穆斯林文化，在特定時間需要祈禱，港商要在當地發展可能不太習慣。他期望今次行程可以與當地政府及商會代表聯繫，如果港商要到當地發展有甚麼要注意，如何可更快融入這兩個國家的市場。

廠商會盧金榮冀了解當地創科、智能製造等領域

同樣會隨團的廠商會會長盧金榮表示，今次出訪中東是合適時機，因為國際環境局勢較緊張，發展多元化市場，可以減低貿易戰對香港的影響。他希望，政府為工商界爭取多些投資有利政策，亦希望多些了解當地一些產業最新發展及參觀當地基礎建設、自由貿易區及企業，尤其是創新科技、智能製造等領域。

律師會會長湯文龍說，企業在海外投資涉及不同法制，香港擁有具備國際視野的法律人才，可以協助企業「走出去」。他表示，在CEPA新修訂下，增加「港資港法」和「港資港仲裁」措施，如果一些公司與香港有聯繫而在大灣區做生意，可以選用普通法作為制度，假如日後出現爭議，亦可選擇香港作為仲裁地。

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