花灑頭清潔｜花灑頭長期唔洗仲污糟過馬桶？　專家教6招簡單去除污垢

【花灑頭清潔/蓮蓬頭清潔】許多人都會使用花灑頭洗澡，眼看只有水會通過花灑頭，以為好乾淨？其實內裡累積不少污垢和細菌，長期不清潔更有可能比馬桶的細菌更多！TOPick教大家6招清除花灑頭污垢，避免滋生細菌！

花灑頭清潔｜花灑頭細菌量比馬桶還多?

根據日本生活家事網站《grape》的報道，淋浴用的花灑頭主要會積聚4種污垢，分別是水垢、黏液、皮脂和肥皂浮渣。隨著使用的時間越久，這些污垢就會越難清除，也很容易滋生細菌。

根據2018年美國科羅拉多大學分校一項刊登在《mBio》上的研究指，浴室的花灑頭藏有非結核分桿菌（Nontuberculous mycobacteria; NTM），有機會造成免疫力弱人士的肺部感染。另外，英國曼徹斯特大學的研究亦顯示，未有定期清潔的花灑頭所噴灑出來的水，可能比馬桶的細菌多！

最新影片推介：

花灑頭清潔｜6招清潔花灑頭

要清潔花灑頭，主要根據污垢的程度來決定哪種清潔方式，清潔專家教導6招清洗花灑頭污垢！點擊大圖即睇6招清潔法：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

花灑頭清潔方法｜1.洗澡前

洗澡前可以先開啟花灑頭，讓大流速的水量沖洗約一分鐘後，再開始淋浴。另外浴室要保持通風，切勿完全密閉，也不要洗太長時間，若皮膚上有傷口更要避免感染。

花灑頭清潔方法｜2.洗澡後

每天洗澡後，持續開水一會，並使用牙刷、海綿或乾淨抹布擦拭表面，有助於防止肥皂浮渣和皮脂污漬形成。

花灑頭清潔方法｜3.熱水清潔

每星期固定使用60度以上的熱水沖洗約5分鐘，以消毒殺菌，而一般的洗澡用的水溫約40度，無法殺菌。

花灑頭清潔方法｜4.已有污垢的清潔法

如花灑頭已發現有水垢、皮脂污漬或肥皂浮渣，可以使用檸檬酸鈉或醋清洗。而清潔的方式是將花灑頭泡在檸檬酸的水中約1小時，然後用刷子擦洗，或用牙籤將小水孔中的污垢清理出來，最後再用水沖洗乾淨。建議大家至少每個月用該方法清洗一次。

花灑頭清潔方法｜5.已有黏液的清潔法

如花灑頭已有些黏液，可使用蘇打粉撤在淋浴噴頭上，用刷子輕輕擦洗，最後用冷水沖洗。

若是較難清的黏液，可以將噴頭浸泡在稀釋了的漂白水溶液中約20分鐘，然後沖洗乾淨。

花灑頭清潔方法｜6.拆卸清洗

如果家中是可以拆卸的花灑頭，可以將拆下來的花灑頭及零件放入有檸檬酸或小蘇打的水中浸泡約1小時，之後使用牙刷刷洗，再用水沖洗乾淨，待零件乾燥後重新組裝。

同場加映：日本達人教1招快速排走浴室濕氣

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

花灑頭清潔｜花灑頭更換時間

許多家庭基本上除了故障，也不會經常更換花灑頭，而行內人則建議，至少一年更換一次，不過若是住在硬水地區，管線容易生成水垢，便需要頻繁更換。

更多相關報道：

浴室除濕法｜浴室排走濕氣應開門或關門？ 日本達人教1招正確除濕 原來開埋風扇超錯！



親子收納｜家長替子女整理房間惹反效果？ 收納師教設立親子合作3大步驟



冷氣機｜冷氣機太耐無用勿直接開 開機前必做1步防滋生霉菌【附3招慳電法】



微波爐禁忌｜一文看清微波爐使用禁忌 7種容器+10種食物加熱易爆炸！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】