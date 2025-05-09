一路走好丨退隱幕前11年　65歲甘草演員家中猝逝死因曝光

【甘草演員／猝死／心肌梗塞】曾參演多部韓國古裝劇、南韓著名甘草演員鄭明煥於昨晚（8日）在家中猝逝，終年65歲，其死因亦被當地傳媒曝光。

綜合韓國傳媒報道，1963年出生的鄭明煥，過去曾參演多部韓國古裝劇，包括《醫道》、《李祘》、《淵蓋蘇文》，可算是非常資深的甘草演員。他雖於2009年結婚，不過後來卻傳出離婚消息，而自2014年最後一套劇《火花裡》播出後，他便鮮有再亮相幕前。

鄭明煥昨晚（8日）在家中猝逝，當地媒體報道其死因為心肌梗塞。他的靈堂設於首爾江東聖心醫院殯儀館第2號室，出殯時間為11日上午6時30分，長眠於首爾追悼公園。

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心肌梗塞｜3大急救穴位預防猝死

另外，中醫師林貴亦提出另外3個急救穴位，當暈倒或昏迷時，可以急救保命：

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心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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