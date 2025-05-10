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中年好聲音3｜李金凱誤觸高壓電不幸失雙臂　見女友家長第一句聽到：沒手？

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撰文： 文體藝online

發布時間： 5 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

李金凱誤觸高壓電不幸失雙臂，生命鬥士：盡量不留遺憾不辜負自己。

【李金凱 / 登峯之戰 / 中年好聲音3】TVB節目《中年好聲音3》決賽將於本周日（11日）晚7時45分舉行，七強選手黃博、張與辰、劉洋、李金凱、陳芷盈、趙浚承及占士丁丁（根據總累積分數排名由高至低）將於啟德體藝館競技場一絕高下。

了解發現，原來奪冠大熱「生命鬥士」李金凱一路走來並不容易，幼時誤觸高壓電不幸失去雙臂，但他沒有因此喪失鬥志，在親朋的鼓勵和廣東話歌曲的陪伴中振作；而他不遠萬里來港參賽是因為「要做喜歡的事，不留遺憾」。

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中年好聲音3｜幼年遭遇不幸　　

今年38歲的「生命鬥士」李金凱，來自雲南省，是一名網絡主播，母語雖是為普通話卻有一口超純正廣東話。他透露大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘失去雙臂。

不過，他並沒有因此對人生失去鬥志，而是在身邊親友及90年代廣東歌的陪伴下，走出低谷：「身邊朋友、同學沒有把我當作殘疾人士，所以很快便走出來。」

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除親人朋友的鼓勵，當時的香港流行文化亦是陪伴他走出低谷的關鍵：「那個時期深受香港文化影響，經常聽Beyond、譚校長、『哥哥』張國榮的歌，年青時香港文化、音樂貫穿了我整個青春，陪伴了我人生的低谷。」

另外，李金凱小時後曾因為怕水錯失當游泳運動員的機會，但是他勇於面對內心恐懼，學會了游泳。

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中年好聲音3｜李金凱：不留遺憾，不負生命

至於每次都要坐至少7個半小時，跨越1200多公里來港參與《中年3》彩排及錄影，李金凱也覺得相當值得，能夠來到香港、參加節目是他從小的夢想。

他表示：「我從童年幻想著來香港、到走上這個舞台，我用了整整24年，所以金凱，你已經贏了！每次來香港都是做自己喜歡的事，喜歡的事情就去做，盡量不留遺憾，不辜負自己、不辜負生命。」

李金凱坦言，在《中年3》的台前幕後認識了很多如親人般的朋友，以及很多被他歌曲所打動的觀眾，這令他感到「我還有屬於自己的價值」。

李金凱

中年好聲音3｜李金凱憶愛情經歷

事實上「生命鬥士」李金凱每次唱歌都感動人心，比如早前他唱金曲《今生今世》令在場評審王馨平、肥媽和海兒感動哭成淚人。

李金凱演唱後他訴說自己經歷，稱：「其實它不單止是情歌，對我來說。首先有兩件事，第一件事，因為我也有一些自己的戀愛經歷，敢跟我談戀愛，膽子很大。我第一個女朋友帶我回家，她媽媽很高興。（見到我之後）吓？沒手？哈哈⋯⋯」不過，他對前女朋友很感恩，表示：「雖然我們分開了，我也很感謝有這段經歷。」

另外，肥媽邊說邊一再哽咽謂：「我今日係真係感受到，好似哥哥返咗嚟咁樣呀，尤其是嗰句『今生約定他生再擁抱』…令我諗番起哥哥…多謝李金凱，令到我哋記番起哥哥嘅溫暖。」

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