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飲食情報｜《咒術迴戰》| 期間限定咖啡店登陸尖東 老闆拆解主題模式經營思維

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

咖啡廳內全是《咒術迴戰》的打卡位。(傅承嘉攝)

人氣動畫《咒術迴戰》第二季中的《懷玉．玉折》篇，近日化身主題快閃咖啡廳登陸香港！粉絲可走進五條悟與夏油傑的高專時代，體驗從沖繩海邊到咒術戰場的經典場景，品嘗主題特色餐飲，並收集香港限定周邊。


餐廳這次與咒術迴戰《懷玉．玉折》篇合作，除了多位超人氣角色立牌環繞餐廳內陪大家一起用餐，店內亦打造多個動畫經典場景，包括被詛咒師伏擊的大樓屋頂、伏黑甚爾激鬥中的大樓殘壁、去沖繩遊玩的海邊、天內理子的意識流海洋。可以看到五條悟、夏油傑、家入硝子在門口迎接大家。窗戶上還貼有主角群立繪，營造滿滿的青春校園感。

Awesome Bar & Cafe近日化身《咒術迴戰》快閃咖啡廳。(傅承嘉攝)

角色杯墊香港限定

餐飲方面，咖啡廳推出4款主餐、3款甜點及6款特色飲品。主餐部分有以角色招式與特色延伸的「虛式“茈“」卡邦尼意粉、「咒靈的滋味」雜錦海鮮意大利粉、「沖繩回憶」沖繩風五花肉拉麵、以及「天逆鉾」章魚燒套餐。每道餐點都會附上角色透卡，一共4款。甜點則有「無下限呪術」芭菲杯、「呪霊操術」朱古力香蕉窩夫、「三級咒靈」提拉米蘇，每款皆附贈有Q版角色卡。

飲品選擇豐富多樣，包括「無下限呪術」士多啤梨藍金橘糖漿梳打、「呪霊操術」利賓納啫喱橙汁、「治療的術式」雪糕奇異果梳打、「天与呪縛」咖啡凍鮮奶、「勞動人」珍珠紅茶牛奶及「我看人的眼光很準」雪糕可樂。活動期間，凡消費任何一杯飲品，即可獲贈角色杯墊乙張（隨機發送），共16款設計中包含一款香港限定款式。為回饋粉絲支持，主辦單位特別推出預約優惠。凡透過指定預約網站訂位並前來用餐的客人，可獲贈角色書籤乙張（共4款，隨機發送）

今次《咒術迴戰》主題餐飲主要以麵食為主。(傅承嘉攝)

擁豐富聯乘經驗

咖啡店的老闆Billy早於10年前就於尖東開設港式茶餐廳，餐飲業經驗相當豐富，亦因此對尖東一帶的餐飲營運模式略有了解。疫情後期，他留意到現時咖啡廳的舖位正處於閒置狀態，加上租金低廉，他只需將餐廳目標客群定位於附近上班族，並將餐點出品做好，即可守業回本，就決心於現址開設咖啡廳。

伏黑甚爾「三級咒靈」提拉米蘇既香滑又濃厚。(傅承嘉攝)

Billy透露平日咖啡廳的生意不俗，但假日則未如理想。「大家都知香港禮拜六日及假期無咩人，依家喺香港做餐飲係輸少當贏。」有見及此，有參與商會的Billy就跟會內的會友合作，接洽並推出不同的IP限定主題餐飲。「之前咖啡店都聯乘過《蔚藍檔案》、《明日方舟》等熱門手機遊戲，反應都好勁，經常大排長龍。」亦曾為陶喆、Mirror的Jeremy等藝人舉辦應援活動，Billy亦因此有豐富的聯乘經驗。

Billy認為聯乘主題餐飲模式比一般營運模式為他帶來更多新思維。「到餐廳用餐好食係必須，呢個時候我哋就要花心機諗多啲顧客所需。」Billy每次的聯乘餐飲除了希望以主題吸引食客外，更強調食物的質素。「我哋堅持唔用預製菜，每份餐點都係即叫即做，保持新鮮又好味。」今次《咒術迴戰》主題將為期一個月，他透露將於7月和9月再與不同遊戲聯乘推出限定主題餐飲，8月和12月更分別與《排球少年》及《福音戰士》有聯乘合作計劃。

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Awesome Bar & Cafe
咒術迴戰《懷玉·玉折》
活動日期︰即日至6月1日
地點︰尖沙咀科學館道 14 號新文華中心地下1D及1樓 100號舖
營業時間︰11:30am - 10pm 

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