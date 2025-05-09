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網絡安全｜旅遊預訂詐騙多　HKCERT籲留意假專頁六大可疑特徵

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

近來不少港人都會選擇透過網絡平台預訂旅遊行程，如旅行團、機票及酒店住宿，以獲取更多優惠與折扣。惟這趨勢，卻引來不法分子伺機作案，騙徒開始建立與合法專頁或網站非常相似的假專頁或釣魚網站，並利用社交媒體廣告推送或利用搜尋引擎優化功能，進行宣傳，誘騙用戶提供個人資料並詐騙金錢。香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）就呼籲市民提高警惕，並加緊留意假專頁六大可疑特徵，避免墮入騙局。

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HKCERT表示，最近再次出現假冒本地旅行社的Facebook專頁。騙徒在網上社交媒體平台上冒充某本地旅行社的名義，投放廣告及開設內容風格與官方專頁非常相似的假專頁進行詐騙，目的在於騙取市民將金錢轉帳至騙徒控制的銀行戶口。市民一旦受騙轉帳，不但影響旅遊行程，還會損失旅費。HKCERT也提到，發現經常會出現釣魚網站假冒港人常用網站，如Expedia、Trip.com等。市民如發現相關的釣魚網站，可向HKCERT報告。

點擊圖片放大

HKCERT指出，在過去亦研究及提出過幾點假專頁的可疑特徵，呼籲市民要加緊留意：

  • 公司商標（Logo）或圖片不清晰：大多數騙徒所選用的圖片都是截圖取得或從其他網頁盜取，並非使用原圖，所以像素較低。另外，可以使用谷歌圖片搜尋來搜尋是否在其他網站上找到了類似的照片。
  • 聯絡資訊不詳細：專頁所顯示的聯絡資訊並不詳細，或會以個人電郵或電話作聯絡方式。
  • 管理人員所在地在國外：市民可透過專頁上的「關於」 > 「專頁透明度」查詢相關管理人員的所在地，若一些管理人員的所在地與專頁所在地有出入，就要警剔該專頁的真偽。
  • 專頁名稱是否經常更改以及建立時間：由於每次的詐騙手法不同，所以專頁會經常更改名稱，建立的時間亦很短暫。
  • 專頁內只有小量貼文：偽冒專頁內的貼文大多只有近期一至兩個月抄襲而來的貼文。
  • 異常大量的讚好/留言：留意讚好／留言是否來自專頁目標群以外的國家及留言內容是否大致相同。

市民可透過專頁上的「關於」 > 「專頁透明度」查詢相關管理人員的所在地，若一些管理人員的所在地與專頁所在地有出入，就要警剔該專頁的真偽。

除了留意可疑特徵，也建議市民採取以下措施：

  • 切勿隨便點擊可疑連結或社交媒體廣告，盡量在瀏覽器直接輸入旅行社的專頁網址或使用瀏覽器書籤。
  • 在網上訂購旅遊產品時，應選擇信譽良好的機構，並通過官方途徑進行核實與交易。
  • 切勿輕信網上社交媒體上任何產品廣告，亦不要輕易與陌生的帳號進行交易；
  • 確認旅行社的官方網站和社交媒體帳號，並仔細檢查URL的拼寫是否正確。
  • 留意社交媒體專頁的粉絲數量和評論，通常假專頁的粉絲數量較少，且評論不活躍。
  • 如果收到可疑信息或要求轉帳的請求，應先聯絡旅行社的客服確認。
  • 在進行任何網上交易前，仔細閱讀條款和條件，並保留交易記錄。
  • 如發現有假社交媒體專頁涉及詐騙，應立即向相關平台申訴並報警求助。
  • 透過HKCERT電郵或網頁，報告保安事故並尋求相關建議。

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