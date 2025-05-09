Bill Gates｜比爾蓋茨宣布20年內捐99%身家　拯救全球生命助脫貧善款高達呢個數

【比爾蓋茨/ Bill Gates/ 捐錢/ 基金會】現年69歲的微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）宣布，計劃在未來20年內捐出「幾乎全部」個人財產，金額高達2000億美元（約1.56兆港元），並將於2045年關閉旗下的蓋茲基金會。

比爾蓋茨周四（8日）發表網誌文章，指基金會原預計在他去世後還會再持續數十年，但自己「不想再等這麼久」才捐出大部分的財產，希望比原計畫更快地回饋社會。他在文中解釋決定這麼做的原因：

有太多緊急問題需要解決，我無法保留可以用來幫助別人的資源。

與此同時，他又表示：

當我去世的時候，人們會談論很多關於我的事，但我決心不讓他們說「他死時很富有」。

蓋茨基金會自2000年成立以來，已捐出超過1000億美元（約7,800億港元）。他希望加快基金會在全球健康和平等方面的工作，並希望此舉能拋磚引玉，為其他億萬富翁樹立榜樣。

最新影片：

關於基金會未來的方向，比爾蓋茨就指，基金會未來20年將會致力於3大主要目標，分別為消滅小兒麻痺症和瘧疾等疾病、終結婦女和兒童的可預防死亡，以及減少全球貧困。

比爾蓋茨又在文中表示，目前並不清楚世界上最富裕的國家是否會繼續為最貧窮的人民挺身而出，並指出美國總統特朗普（Donald Trump）上任後，大幅削減全球最大捐助國美國的資金援助，而其他主要捐助國包括英國和法國在內亦同樣削減了援助。他坦言，儘管基金會資金雄厚，但如果沒有政府的支持，援助就不可能有進展。

更多相關報道：人工智能｜比爾蓋茨料AI將在10年內取代人類 3種職業或能倖存

同場加映｜比爾蓋茨料AI將在10內取代人類

比爾蓋茨今年2月接受美國NBC電視台清談節目「今夜脫口秀」（The Tonight Show）主持吉米法倫（Jimmy Fallon）訪問時，提到他對AI未來發展的看法。他表示，目前醫療及教育等領域的專家仍屬「稀有」，因此仍需要「優秀的醫生」或「優秀的老師」等專業人士；但他預計，隨著AI發展蓬勃，展望未來10年，無論是優秀的醫療建議，或是優秀的輔導，都將變得「免費而普遍」。

人工智能｜3種職業或能倖存

據報，比爾蓋茨曾警告AI將會淘汰許多工作，並使許多行業中的角色自動化。但在AI革命下，有3種職業可能倖存，至少目前如此。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

人工智能｜7大好工不被AI淘汰

美國財經新聞網站《Money Talks News》近期分析指出，未來有7大領域不僅工作需求穩定，薪資回報也相當可觀。報道指出，這些領域因具備高度專業性、情感連結或即時應變能力，故不易被人工智能（AI）取代，成為未來職場的熱門選擇：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

人工智能｜調查：千禧世代最易被AI取代

廣告公司Chadix在今年初最新發布的調查報告顯示，受訪的2,278位商界領袖、企業家以及專業人士中，有38%的商界領袖表示，千禧世代可能是受人工智能衝擊最大的世代，調查結果排名如下：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

人工智能｜最受AI影響的5大職位

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

行政秘書（57.1%）：日常工作如資料輸入以及日程安排等極易被自動化趨勢而取代

客戶服務（46.1%）：AI聊天機器人以及虛擬助手正在迅速取代人工客服

行銷創意（35.1%）：內容生產以及廣告定位等工作愈來愈多地由AI工具處理

技術工程（29.4%）：基本的編程、測試以及IT支援工作正在被AI自動化簡化

管理（15.4%）：人工智能正在影響工作流程優化

其他（4.4%）：其他高風險職位包括後勤、人力資源以及法律合約審核

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5