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遺愛人間｜退休女教師抗癌7年離世　全因1個遺憾死後捐器官助2人重生

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

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退休女教師抗癌7年離世。

【癌症／乳癌／器官捐贈】遺愛人間！內地一名62歲退休女教師抗癌7年後不幸離世，家人依其遺願捐獻遺體與眼角膜，遺體成為中南大學湘雅醫學院「大體老師」。丈夫憶述妻子生前因一段經歷，令她早已起到捐獻遺體的念頭。因此在去年病情惡化後，便選擇成為捐獻志願者，丈夫更動容表示：「我的妻子是最人性、最光輝的女性」。

綜合內媒及《大米Video》報道，湖南長沙62歲退休教師徐鳳娥在2018年確診乳癌，歷經7年治療仍不敵病魔，於2025年4月29日離世。家人依其遺願，捐獻她的遺體與眼角膜，遺體更成為中南大學湘雅醫學院「大體老師」，角膜經評估符合移植標準，成功讓2名角膜內皮失代償及圓錐角膜患者重獲視力。

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Sick問識答
Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

徐鳳娥的丈夫譚建軍接受訪問時透露，妻子因母親生前於50多歲時已雙目失明，深切體會視障者痛苦，因此2024年病情惡化時，主動簽署器官捐贈志願書：

她覺得如果走了以後，可以讓母親沒有看到的光明，在她離世後讓別人看到，第二個是希望把遺體發揮最後一分餘熱。

遺愛人間｜堅持教書34年 癌後堅持教學至退休

據了解，徐鳳娥自1986年起投身教育，曾任教過多間中學，34年教學生涯以「嚴謹治學、慈愛育人」著稱。她對經濟困難學生特別關照，多次獲評優秀教師，2019年退休前仍堅守崗位，直到病情惡化後才留在家中靜養。

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遺愛人間｜遺體成醫學教材　角膜代母與光明重逢

丈夫譚建軍對妻子善舉感到不捨又驕傲，認為她行為極高尚且無私，是他認為「最人性、最光輝的女性」。遺體捐贈當日，湖南省人體器官捐贈管理中心與長沙愛爾眼庫同步完成角膜摘取，徐鳳娥女兒則含淚表示：

外婆失明是母親畢生遺憾，如今她的角膜讓他人重見光明，如同母女以另一種形式相遇。

遺愛人間｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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遺愛人間｜本港器官捐贈流程

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資料來源：大米Video

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