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腦癌｜曾與周潤發合作 《格雷的五十道色戒》名導James Foley腦癌離世享壽71歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

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AI 摘要
  • 導演占士霍利因腦癌逝世
  • 曾執導《格雷的五十道色戒》系列
  • 曾執導周潤發主演的電影

【腦癌／格雷五十道色戒／導演／James Foley】曾執導多部電影的美國導演占士霍利（James Foley）日前因腦癌併發症逝世，享年71歲。其發言人表示，占士於近日在美國洛杉磯的住所內睡夢中離世，據悉他罹患腦癌多年。

占士霍利早於80年代展開導演生涯，最早期為美國樂壇天后麥當娜（Madonna）執導MV，1986年經麥當娜引薦認識其丈夫辛潘（Sean Penn），並首度執導由他主演的電影《義不容情》（At Close Range），從此開啟電影導演之路。隔年，他執導麥當娜主演的電影《紅唇儷影》（Who's That Girl）。占士亦曾與美國影星阿爾柏仙奴（Al Pacino）合作電影《大亨遊戲》（Glengarry Glen Ross）獲得好評。

最新影片：

1999年，他執導周潤發進軍荷里活的第二部作品《再戰邊緣》（The Corruptor），還大讚周潤發是演技派性格演員，用英語交流的進步程度簡直驚人，讓他印象深刻。

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占士還曾執導多部知名電視劇，包括《迷離劫》（Twin Peaks）及後來Netflix的王牌劇集《紙牌屋》（House of Cards）。近年他重返影壇，接連執導《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列第二、三集。這兩部《格雷》系列續作成為占士最後的電影作品，雖是其導演生涯中票房最成功的代表作，卻飽受外界批評，更讓他入圍金酸莓獎。

同場加映｜腦腫瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

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