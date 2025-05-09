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名人母校｜阿嬌返母校九龍真光運動會打氣　「女欄王」鍾欣潼勉勵師妹：勝不驕敗不餒

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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Twins成員鍾欣潼現身母校九龍真光中學的運動會。

【Twins/阿嬌/鍾欣潼學歷/鍾欣潼母校/霍汶希母校/九龍真光中學】Twins成員鍾欣潼（阿嬌）近年主力於內地發展，日前阿嬌回港現身母校九龍真光中學的運動會，擔任特別嘉賓的阿嬌未有以運動Look示人，反而以吊帶白紗裙褲襯長boot上陣，久未在港公開露面的阿嬌狀態不俗。

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阿嬌跟經理人霍汶希一同主持開幕儀式，二人更獲贈棒球衣作紀念品，原來霍汶希同樣是九龍真光的校友，連其女兒也就讀香港真光中學附屬小學暨幼稚園

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼日前返母校九龍真光中學。 （小紅書截圖）

鍾欣潼母校｜田徑隊成員跑步出色

當天阿嬌大談中學生活點滴，當年她是學校田徑隊成員，每逢出席完運動會都愛跟同學在九龍城附近搵食，當中她最愛食豆腐花。

她說：「當時我在學校是田徑隊成員，同時擔任望社的副社長。我非常享受在校園奔跑，與同學一同鍛煉，希望大家珍惜短短幾年的校園生活，因為步入社會後就是另一回事，祝願各位今日能夠全力發揮，順利完成比賽！」

此外，阿嬌更藉機勉勵一班師妹：「我記得以前要練啦啦隊口號，有一句叫『勝不驕，敗不餒』，大家都要加油。」

其後霍汶希問阿嬌何解揀跨欄，阿嬌半開玩笑說：「因為那時候沒有人跨欄，我比較鍾意一些偏門的東西，每個小息我都拿著個欄於操場跑，雖然操場並非好大，但都幾開心。」

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鍾欣潼母校｜捐款資助建音樂室

年少時的阿嬌由於不斷搬屋，由讀幼稚園至小學共轉7次校，令她交不到朋友，直到升上名校九龍真光中學，其讀書生涯才穩定下來。

畢業後阿嬌未有忘本，與母校仍保持緊密聯絡，早年她捐款給母校設立音樂室，校方以阿嬌本名命名為「鍾嘉勵校友室」。教過阿嬌的老師讚揚她很乖巧，田徑出色的她是體育老師的愛將，阿嬌更曾奪過學界跨欄金牌，為110米女欄王。

透過跨欄令阿嬌練出意志力，她曾於訪談說：「一開始的時候，你見到一排欄，要克服那種害怕，其實幾辛苦㗎，但做到又會好開心，好過齋跑一場。」

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鍾欣潼母校｜學界比賽成績優異

九龍真光中學是一所位於九龍塘的資助女校，學生毋須繳付學費，學校主要收取第一派位組別（Band 1）學生，其聯繫小學是九龍真光中學（小學部），每學年約有6至7成小學部女生能直升至中學部。

在收生準則方面，體藝才能亦是考慮因素之一，而該校學生於運動方面取得優異表現，於籃球隊、排球隊、長跑隊、田徑隊等學界比賽取得成績優異，如去年舉行的「第四屆校際體能挑戰賽」，當中有24間中學的學生參賽，而九龍真光中學最終奪全場總冠軍。

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