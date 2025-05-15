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暖男爸爸｜羅力威曾淡出幫雨僑經營網店　復出新歌父女合唱帶溫暖

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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羅力威相隔五年復出樂壇，推出新歌《悠揚一曲》。(曾耀輝攝)

羅力威（Adason）數年前無預警退隱，他既為太太雨僑經營網店生意，又忙於照顧一對子女。近日終復出推出全新派台歌《悠然一曲》，並找來女兒Harper和學校合唱團合唱。日前接受訪問時分享過去幾年的生活及新歌的創作概念。

羅力威5年前推出《星光》後暫別樂壇，他回想當時對於自己歌手的身份並不太肯定。「我繼續發展落去會係點呢？我只能夠喺一個唔清楚前路時候，將我嘅時間同心機擺返喺家庭上。」

退隱期間，羅力威仍於幕後製作音樂，並同時經營太太雨僑的網店兼照顧一對子女。(IG圖片)

當時Adason正好跟唱片公司快將完約，他認為自己的歌手事業並不會有任何因素向好發展，加上漸漸察覺結婚生仔跟歌唱事業存在衝突。「當你有咗家庭，所有嘢都會以家庭為先。」因此他形容當時好自然地為自己選擇了一條慢慢做回自己，卻與「歌手」身份漸行漸遠的道路。

為太太學經營網店

5年前淡出樂壇後，Adason並未感到憂慮，原來他始終未有完全放棄音樂，只是專注於幕後的音樂工作。除此之外，他更開始為太太雨僑的夢想付出努力，協助經營網店。「之前有記者問我會唔會有被騎劫嘅感覺，但我覺得我只係先放低自己嘅夢想，唔將自己行先，為別人夢想去努力都得，而且我覺得自己做得幾好！」

他回想初涉足網店生意時都要從頭開始︰「所有送貨平台都要先建立帳戶、要認識不同送貨員、訂購物資等，基本上網店所有事務都要做。」他形容網店行業好得意︰「我從此了解這個行業的運作，只要你一個人做，就會了解到所有嘢！」羅力威認為在自信心的影響下，希望證明自己能夠做得好，便有不錯的表現。

羅力威指女兒現已成長，令他有更多時間專注自身音樂工作。(IG圖片)

除幕後音樂工作和經營網店生意，Adason更要花上不少時間照顧女兒，他坦言過程相當辛苦，形容現階段的女兒「好好湊」，以往則「搞唔掂」。「一來湊小朋友本來已經好辛苦，二來如果個小朋友唔易湊，會更加辛苦，所以以前真係會叫救命！」Adason舉例指︰「公司只在我屋企對面，當時我咩都無攞，返公司出貨，去到公司門口已攰到唔記得㩒過無數次嘅門口密碼；另一次我同老婆食緊飯，拎起碗飯食，突然成碗飯跌咗落地，原來我當時瞓著咗。」

羅力威早前曾首到街頭busking，吸引了不少樂迷駐足欣賞。(IG圖片)

5年間，他跟女兒去過幾次旅行，但坦言頭一兩次都較負面，直至最近一兩次，開始有信心將來可以單獨帶女兒去旅行。「佢依家已經變得好乖，食咩嘢、著咩衫、去邊得、坐咩車都得。」他認為要經歷過成為父母，才能真正了解為人父母有多辛苦，並形容家庭現時一切都安好。

靠信仰指引

照顧女兒成長的過程中，Adason會帶女兒外出行商場、行書店或外出用膳，經常會在商場上遇到昔日的同行歌手在獻唱，女兒會因此好奇心大爆發，想知哪位歌手在唱歌，以為羅力威或會對自身歌手前途有所憂慮，事實上他坦言並未有擔心︰「之前嘅我會覺得靠自己咩都得，但依家嘅我會靠神，對神有信心！」

新歌《悠揚一曲》邀得女兒Harper及學校合唱團合唱，MV則於長洲取景。(IG圖片)

他認為自己的人生都是由神所安排，對於一直以來身體保持健康、女兒Harper成績優秀及家人和睦都感到感恩。「以前嘅我唔覺得無嘢係重要，唔會在乎任何人眼光，唔會為任何人而活，這可能亦係我當年事業走唔到出去嘅原因，直到建立家庭，我終於知道唔再為自己而活！」他認為未來日子單靠自身力量並不足夠，而是要靠神的看顧，令一切都向好方面發展。

早前，Adason先後經歷親友、寵物的離世，又有不少以往相熟的朋友失去聯繫或移民，以上種種都令他感受頗深，並認為一定要將這種關於離別的感覺製作成歌，完成製作後只放在心中，直至早陣子有段時間較清閒，Adason就趁凌晨到錄音室錄歌，回家後讓女兒收聽成品。

翌日早上，女兒竟能哼起歌曲的旋律，他除了認為女兒在音樂上略有天份外，亦好乖好生性，讓他有更多時間處理自己的音樂。「我製作呢首歌時特別有動力，又會有搵囡囡同合唱團合唱嘅諗法，所有嘢都好順其自然，係依家呢個時候要出歌，無得再拖！」

羅力威在《悠揚一曲》MV中飾演代課老師。(IG圖片)

今次歌曲除了找來女兒合唱，更邀得Adason一間相熟學校的合唱團合唱。「我一個電話，老師便幫我安排10個同學幫忙合唱。」他形容跟同學們錄音時相當順暢︰「佢哋收到隻歌後，已經好快練到好熟，本來錄咗一次已經OK，但之後發覺可以更好，就要麻煩佢哋搵多個星期再來錄音，奉獻咗兩三個星期日陪我錄音。」

阿威形容一眾同學都好乖，因此錄音過程亦相當愉快。他透露歌曲MV希望向已離別的人作致敬︰「我係一位代課老師，代替一位生病的老師，我無設計呢位老師會死，因為死咗就會好沉重，老師康復返回學校，我呢位代課老師就會走。」而歌詞方面，有部分為參考自阿威以往讀過的悼詞，雖然感覺略為沉重，但他反而希望藉這個創作方式為樂迷帶來一絲淡然溫暖，並由歌曲中的小朋友帶來希望。

望開個唱跟歌迷見面

對於復出推新歌，Adason最大的感受在於掛念一眾等候他多時的樂迷，多於推出新歌的回響。「我好掛住歌迷，而且將會再次遇到以往相識的行內人，好期待同佢哋傾偈，想知道大家仍然安好。」

羅力威希望今年內舉辦音樂會跟樂迷見面。(曾耀輝攝)


Adason早前接受媒體訪問時，曾表示有很多信息想藉歌曲跟樂迷訴說，他透露今年推出的新歌均屬「療傷系」音樂︰「這兩年生活中的經歷都圍繞療傷，視乎你睇通咗未，睇通咗就有《悠揚一曲》，未睇通同睇通緊就係即將會推出的音樂新作。」他又透露今年希望舉辦音樂會，藉此更直接跟歌迷見面。

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