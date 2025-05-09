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特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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特朗普強調女孩不需擁太多公仔，但一段舊片揭4歲幼子一屋玩具，被質疑「雙重標準」。

【美國總統/特朗普/育兒論/特朗普兒子】特朗普（Donald Trump）再次強調女孩不需太多公仔，2至5隻已經足夠，但一段舊影片揭幼子巴倫（Barron Trump）兒時一屋玩具，惹「雙重標準」育兒爭議。

幼子巴倫與其母梅拉尼婭（Melania Trump）也參與拍攝其中。

特朗普育兒論｜反對過度消費觀點惹爭議

美國總統特朗普近日再度強調，認為美國小女孩不需要擁有過多的玩偶，表示2至5隻玩偶已足夠，並不需要像37隻那麼多。特朗普於5月5日接受媒體訪問時明確指出這一觀點，意在呼籲節制消費。

最新影片︰

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特朗普育兒論｜幼子一屋玩屋被批「雙重標準」

然而，與此言論形成鮮明對比的是，網上近日流傳一段2010年特朗普接受採訪時的影片，畫面中年僅4歲的兒子巴倫擁有大量奢華玩具。片中更可見巴倫駕駛一輛特製的紅色賓士玩具車，車牌上刻有他的名字「Barron」，他在奢華家中自由穿梭玩耍，其母梅拉尼婭（Melania Trump）也參與其中，推著巴倫駕車前行。

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此外，影片還見巴倫與母親一同騎在一隻巨型白色老虎玩具上，隨後又騎上了一隻大型獅子玩具，表情陶醉，享受玩耍時光。

這段影片在網上引發熱議，許多網民批評特朗普言行不一，認為他一方面呼籲美國兒童擁有較少玩具，另一方面卻毫不吝嗇地為兒子購買大量昂貴玩具，存在「雙重標準」的嫌疑，狠批特朗普是「偽君子」（hypocrite）。

點擊下圖即睇減少孩子過度使用電子產品的3個方法︰

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育兒資訊｜玩具過多有甚麼壞處？

藝人何基佑認為玩具過多會帶來多方面的壞處：

  • 1.分散專注力與降低解難能力

玩具過多會分散孩子的專注力，孩子難以長時間集中於一件玩具，容易產生「三分鐘熱度」，影響專注力和解難能力的培養。

  • 2.物質慾望的隱憂

過量玩具易養成「輕易獲得」的習慣，可能強化物質依賴，主張從小教導節制欲望與知足的重要性。

  • 3.抑制創意發展

不斷購買新玩具以提供新刺激並非理想方法，因為玩具會變舊和生厭，孩子需要學會在有限的玩具中發揮創意。

  • 4.階段性發展的配合

當孩子專注於少量玩具時，會激發創意和角色扮演，促進手眼協調和專注力提升。以積木為例，說明玩具需配合孩子生理發展（如手部肌肉成熟），過早提供複雜玩具可能適得其反。

  • 5.家長投入參與

玩具本身只是死物，家長若能花時間陪伴孩子玩耍，能賦予玩具生命，促進親子關係、詞彙豐富、學前概念和解難能力的發展。

何基佑強調，孩子不會因為玩具少而感到缺乏，反而應趁早教導孩子控制慾望和知足，避免過度依賴物質刺激。

點擊下圖即睇抖音或短片減低專注力3大情況︰

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