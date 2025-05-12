THEi高科院「內地生在港家庭及職業發展規劃研討會」 與業界領頭強強攜手 全方位助內地學子洞悉在港發展機遇

▲ THEi高科院校長劉建德教授（左五）、副校長（學術）曾偉基教授（左二）、副校長（行政及企劃）李德文先生（右三）與院校的教職員代表及嘉賓講者合照。

本港近年致力打造國際專上教育樞紐，銳意推廣「留學香港」品牌，而具備完善職專進階路徑的本地高等教育學府更成為不少內地尖子眼中的「香餑餑」。素來重視擴展學生國際視野及學習體驗的香港高等教育科技學院（THEi高科院）響應學生需要，5月8日於THEi高科院柴灣校園舉辦「內地生在港家庭及職業發展規劃研討會」，邀請四位資深嘉賓講者分享最新及熱門的行業發展路向和獨特見解，以啟發有意留港發展並一展所長的非本地學生建立和擴展業內人脈，抓緊發展機遇。

研討會旨在透過知名的領軍從業者分享其遠見卓識和洞見， 讓THEi高科院一眾非本地學生與各嘉賓講者滙集一堂，交流所知所識，探索更多的嶄新發展空間和可能性，建立專業對口聯繫，捕捉潛在機會。

行業領軍專家深度剖析 留港發展機遇和挑戰

研討會率先由萬希泉鐘錶有限公司創辦人兼行政總裁、團結香港基金顧問、香港政協青年聯會主席沈慧林先生揭開序幕，闡述在港創業的流程及機遇，助內地畢業生盡早掌握最新且實用的創業資訊。緊接，香港高等教育協會會長林偉文先生以「內地學生孩子在本地學業的規劃及成長策略」進行主題分享，探討香港教育體系核心優勢。

除了關注內地學子的就業和成長發展之外，2023年保險科技創新獎全球總決賽優勝者、粵港澳大灣區傑出青年企業家、10 Life聯合創辦人何穎翔先生就內地學生及其子女在香港的財務管理及規劃進行深度剖析，提供實用且可靠的資訊和建議。最後由香港工業總會主席莊子雄博士、教授從本地政策角度，透析對香港工業發展的助力和機遇。

▲ THEi高科院校長劉建德教授（中）向四位業界嘉賓致送紀念品。（左起）2023年保險科技創新獎全球總決賽優勝者、粵港澳大灣區傑出青年企業家、10 Life聯合創辦人何穎翔先生；萬希泉鐘錶有限公司創辦人兼行政總裁、團結香港基金顧問、香港政協青年聯會主席沈慧林先生；香港工業總會主席莊子雄博士、教授，及香港高等教育協會會長林偉文先生。

▲ 嘉賓講者與出席內地學生進行交流討論，即席解答學生在港發展的問題。

研討會吸引大批非本地學生出席參與，並積極與各位嘉賓講者交流討論，乾貨滿滿，與會氣氛熱烈，讓學生充份了解留港發展的挑戰和資訊，大大增強了畢業後規劃在港職涯的決心和認知。

助學生贏在發展起跑綫

THEi高科院校長劉建德教授感謝各嘉賓講者的鼎力襄助，坦言這是院校首次為內地學生舉辦此類活動，冀望藉此寶貴交流活動，幫助有意留港發展的內地生了解職涯機遇，將所學的知識與技能理論應用於社會發展之中，以及可能面對的挑戰。

▲ THEi高科院校長劉教授強調院校與業界緊密合作， 為學生提供重要的發展平台。

他認為院校致力擔任「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。「作為首批推行應用學位課程的院校之一，我們不但與超過300間本地、海外及內地機構簽定合作備忘錄，為學生提供理論與實戰機會，培育具備專業操守和國際視野的人才，更與本地專業界別領袖及聯會合作，協助非本地學生規劃在港發展藍圖，紓解人才荒。」

他相信通過搭建適切的多方交流平台，凝聚及連繫企業與學生，同時可按照行業的實際需要，展開及時且多方的產學研交流，助學生更快、更全面地掌握專業知識，洞悉未來發展趨勢。

（特約）