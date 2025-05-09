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自強媽媽｜港媽為自閉兒子創社企 售歪果麵條自設工場助人自強

休閒消費

撰文： 丹妮絲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

Daisy為了幫助自閉症患者和拯救其貌不揚的歪果，打造了星星堂的七彩蔬果麵條。(彭大偉攝)

商業社會不但以貌取人，更會以貌取果！很多其貌不揚的蔬果（歪果）因為難以賣出，往往要被丟棄，但其實它們的營養價值依然，可以用來榨汁，製成其他食品，產生經濟價值。

一位媽媽於2013年成立了星星堂，除出售曲奇和花茶外，近年還將歪果製造成色彩繽紛的麵條，招募自閉症人士及家庭主婦、退休人士來工作，不但為蔬果帶來二次生命，更燃亮了很多自閉症人士的人生。

李瑞謙（Daisy）的大仔阿釗是一名自閉症人士，今年已28歲，他不時會到星星堂上班，賺取工資。「那些年不太認識甚麼是自閉症，只知道他喜歡到處跑，不太會說話，亦不太理解我們的說話。」夫家那邊也有親戚的孩子兩、三歲才開始說話，Daisy起初不以為意，直至阿釗返學，經評估才發現他是中度至嚴重自閉。

Daisy的仔仔阿釗現年已28歲，他會到工場上班賺取工資，購買自己喜歡的美食

知道消息後，Daisy坦言感到十分崩潰，但她認為既然是自己帶孩子到這世界，就要負責到底。「當時我四年抱三，肚裏懷着第三個孩子，很擔心都會出問題。」她上網尋找資料並詢問兒科醫生的意見。「有自閉症的話，愈早介入治療愈好，那時我有兩條路可走，一是讓他入讀特殊學校，學校會提供專門訓練，不用我操心；二是入讀主流學校，我付費給他進行言語及社交訓練。」

最後Daisy選擇了後者，她知道阿釗會帶給老師麻煩，於是主動提出做義工，幫手帶小朋友，直至阿釗升上小學，Daisy就有更多擔憂。「學校雖會包容，但將來工作呢？不如自己做老闆吧！」這時她在學校認識了另一位自閉症兒童的家長Jo，二人合資開展了賣曲奇事業。「其實就是師奶整餅，買了個商用焗爐，焗好的餅乾就賣給朋友。」

阿釗也有去幫忙，Daisy做好了老闆和員工制服，讓他明白這是工作的環境，每天出糧50大元，阿釗樂得有錢去買扭蛋和零食，所以很聽話，幫忙量麵粉、學做餅等，這就是星星堂的雛型。

獲基金建設工場

至阿釗中四要留班，Daisy知道以其成績沒可能考好DSE。「妹妹每天都要做兩份功課，自己一份和阿哥的一份，做好就讓他抄。」再讀下去都沒意思，適逢Daisy認識到浸會大學實務教授及創滙點首席顧問凌浩雲，對方鼓勵她申請「夥伴倡自強」基金營運，最終他們成功取得200多萬元資金用於建設工場，以及作為首3年的營運資金。

麵條加入了歪果果汁，不但外表更漂亮，而且營養價值更豐富。

「我們名為星星堂，是因為自閉症兒童又被稱為『來自星星的孩子』。」Daisy請協康會幫忙找適合的員工來上班，萬事俱備，卻出師不利，首個月只有1,000元定單，而且還是來自朋友，Daisy要交租、出糧，每月支出約10萬，充滿危機意識的她馬上尋求出路。「我們工場位於葵涌區，有廚房又有人手，於是就派傳單做午餐。」

雖然午餐生意並不穩定，但總算有收入，之後他們又趁假期做到會。「到會很受歡迎，每月20多萬生意額，讓我們收支平衡。」但到會不能預製，要在派對前計好時間準備，送貨時食物才可以熱辣辣。「自閉症人士是不能急的，於是問題就出來了，這變了是我們搵錢養他們，改變了初心。」之後迎來了社運、疫情，午餐和到會生意都做不下去。

屢遇有心人相助

賣花茶、曲奇等都不是生活必需品，腦筋急轉彎的Daisy見擺攤可以賣麵，為甚麼自己就不能做？於是她上網找製麵機器。「原來是要訂造，一部要20多萬」，沒有這筆資金，她在淘寶再看，發現只需兩萬多就有一台，度好尺寸Daisy就下單。「結果連同木箱包裝，機器竟不能進工廈電梯。」

歪果雖然樣子不好看，但一樣充滿營養價值。

工場內只有幾個婦孺，不知如何是好之際，幸好得到旁邊的電池工廠幫忙，當街拆箱入𨋢，再找來中學同學的老公陳先生來裝嵌，一裝之下，陳先生告訴Daisy機器並不符合香港安全法例，幫她改裝再改裝，終於可以使用，幾個師奶就根據機器贈送的食譜來做麵。「做好之後將麵條掛起，我們心想第二天回來就有得食。」

她們翌日回到工場，發現麵條全掉了在地上。「做每一個行業都要有技術，例如製麵就要注意濕度和溫度等，我們做的麵條又腍又難吃。」遇佛殺佛的Daisy上網看教學，原來麵條要吹風，並且須過壓9次才可以提升煙韌度，於是他們再將機器改裝，前前後後共研究了一年，2021年才正式將產品推出。

星星堂會聘請自閉症、家庭主婦及退休人士工作，幫助社會有需要的人。

為了讓麵條更有特色，他們向蔬菜統營處購入歪果，打成果汁加入麵條。「我們通常會使用紅菜頭、菠菜、甘筍、南瓜和紫椰菜等，因為四季都有，而且顏色鮮艷。」此外他們還會推出季節限定的蘿蔔胡椒、冬菇紫菜和莧菜口味。現時他們以B2B生意為主，將產品銷售給商業機構做員工生日禮物、樓盤入伙禮物等等，此外還會擺展銷和在星星堂網店出售，後者買滿2,000元可免運費，否則可付50元運費購買。

現時要支持兩個不同的生產工場，Daisy仍未能做到收支平衡，但自言經常有貴人相助的她，對前景仍然充滿信心。「我只是師奶一名，只希望能盡量做下去，總之肯努力做好，就會水到渠成！」

除手工麵條外，網店還會出售果醬、曲奇和花茶等。

星星堂

網址：angelchild.com.hk

電郵：angelchild2013@gmail.com

電話：5547 0026

鳴謝：豐盛社企學會

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