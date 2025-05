母親節 | 本地餅店推精美花卉蛋糕 優惠送上健康甜蜜驚喜

本地純素烘焙店 The Cakery 精心製作一系列美味的蛋糕和甜點,每一件都是向媽媽表達愛意與感激的最佳禮物。設計靈感來自復古藝術和浪漫花卉,以復古漩渦線條和褶皺裱花精心裝飾,精緻優雅,為母親們帶來最真摯的祝福。

母親節系列首次推出打卡一流的特色半邊蛋糕,擺放在畫架上,以畫作的形式展現,既有趣又吸睛,非常適合優雅風格的媽媽。其中 Garden of Love(4” - 港幣$768; 6” - 港幣$1,188)是一款以淡粉色為主調的士多啤梨味蛋糕,巧思以翻糖蝴蝶和珍珠點綴。蛋糕更可自訂「Happy Mother’s Day」貼紙,猶如畫布上的標題卡,比起甜點,更像是典雅的可食用藝術品。

▲ 半邊蛋糕設計融入復古美學,古典唯美 !

另一款匠心之作是高貴典雅的 Painted with Love(4” - 港幣$698; 6” - 港幣$1,088)半邊蛋糕,設計融入復古美學,古典唯美,飾以精緻的手工淡紫色褶邊,優雅地層疊而下,更可自選蛋糕口味,滿足視覺和味覺的雙重享受,是母親節慶祝活動的絕佳之選。不含乳製品的 Endless Love 心形蛋糕,提供 4 寸(港幣$468)和 6 寸(港幣$768)選擇給不同需要的客人。

採用朱古力甘納許霜唧出玫瑰花,象徵著對媽媽最真摯的愛意。客人可自選喜愛的蛋糕口味,包括濃郁的有機朱古力 Foxy Brown 或純素蘋果金寶等,量身訂造出屬於媽媽的節日蛋糕,最適合喜歡熱鬧慶祝母親節的媽媽們!客人可親自製作送給母親的蛋糕,讓母親節禮物變得更有意義!DIY 迷你蛋糕套裝(港幣$298)內含三款色彩繽紛的顏色糖霜筆和七彩糖針,以創作出帶個人特色、專屬媽媽的迷你蛋糕,是向媽媽表達愛意同時發揮無限創意的最佳選擇。客人更可根據媽媽喜好自訂蛋糕口味,送上最貼心的祝福,感謝媽媽無微不至的照顧。

DIY 套裝讓任何人都可以輕鬆製作出獨一無二的迷你蛋糕,絕對是母親節派對、家庭聚會或不同慶祝場合的不二之選,享受溫韾愜意時光。

喜歡輕盈點心必不能錯過 I Love You Mom 迷你蛋糕(港幣$268)!無乳製戚風蛋糕內裏填滿香甜士多啤梨果醬,外層抹上香滑的白朱古力忌廉,甜而不膩。蛋糕表面滿佈迷你心形圖案,飾有簡單而隆重的甜蜜信息「I Love You Mom」,尺寸雖小,但滿載心意,絕對是向媽媽傳達甜蜜愛意的首選。

▲ 喜歡輕盈點心必不能錯過 I Love You Mom 迷你蛋糕(港幣$268)!

甜心純素朱古力禮盒(港幣$268),包裝精美,內附六件造型別緻心形純素朱古力,包括開心果朱古力 Pistachio Lover 和紅莓黑朱古力 Raspberry Kisses,絕對讓人留下深刻的印象,讓母親甜在心頭!The Cakery 更貼心推出禮盒套裝,答謝媽媽的辛勞。客人可以挑選 I Love You Mom 玫瑰及朱古力套裝(港幣$868),或 I Love You Mom 玫瑰花束套裝(港幣$608),以蛋糕甜點和新鮮玫瑰花向母親表達無盡的感激。The Cakery 亦提供精美的母親節紙杯蛋糕禮盒(港幣$190/4 件;港幣$285/6 件;港幣$570/12件)。

設計精美的紙杯蛋糕有兩款口味,包括有機雲呢拿 Thrilla Vanilla 和純素士多啤梨Strawberry Wild(每個港幣$50),蛋糕入口質感幼滑,令人再三回味,送禮自用皆宜,與媽媽細味甜蜜時刻。

母親節系列產品將於 5 月 2 日至 18 日於 The Cakery 所有門市和線上商店發售。



太古廣場

地址:金鐘金鐘道 88 號太古廣場二期 Great Food Hall

營業時間:星期一至日及公眾假期 11am至 7pm

電話: 5998 2900



The Southside

地址:香港島南區黃竹坑香葉道 11 號 The Southside G47 號舖

營業時間:星期一至日及公眾假期 11am 至 7pm

電話:6697 8732



PCCW 太古坊

地址:香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊電訊盈科中心地下 4 號舖

營業時間: 星期一至五 早上 8 時 至 晚上 7 時

星期六 10 am 至 6pm

星期日 休息

電話:9166 1290



國際金融中心

地址:中環金融街 8 號國際金融中心商場 1 樓 1105A 號舖

營業時間:

星期一至五 8am 至 7pm

星期六至日 11am 至 7pm

電話:2816 1838



K11 人文購物藝術館

地址:尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 人文購物藝術館 2 樓 217 號舖

營業時間:星期一至日 11 am 至 8pm

電話:6683 3833