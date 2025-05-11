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母親節 | 本地餅店推精美花卉蛋糕 優惠送上健康甜蜜驚喜

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

本地純素烘焙店 The Cakery 精心製作一系列美味的蛋糕和甜點，每一件都是向媽媽表達愛意與感激的最佳禮物。

本地純素烘焙店 The Cakery 精心製作一系列美味的蛋糕和甜點，每一件都是向媽媽表達愛意與感激的最佳禮物。設計靈感來自復古藝術和浪漫花卉，以復古漩渦線條和褶皺裱花精心裝飾，精緻優雅，為母親們帶來最真摯的祝福。

母親節系列首次推出打卡一流的特色半邊蛋糕，擺放在畫架上，以畫作的形式展現，既有趣又吸睛，非常適合優雅風格的媽媽。其中 Garden of Love（4” - 港幣$768; 6” - 港幣$1,188）是一款以淡粉色為主調的士多啤梨味蛋糕，巧思以翻糖蝴蝶和珍珠點綴。蛋糕更可自訂「Happy Mother’s Day」貼紙，猶如畫布上的標題卡，比起甜點，更像是典雅的可食用藝術品。

半邊蛋糕設計融入復古美學，古典唯美 !

另一款匠心之作是高貴典雅的 Painted with Love（4” - 港幣$698; 6” - 港幣$1,088）半邊蛋糕，設計融入復古美學，古典唯美，飾以精緻的手工淡紫色褶邊，優雅地層疊而下，更可自選蛋糕口味，滿足視覺和味覺的雙重享受，是母親節慶祝活動的絕佳之選。不含乳製品的 Endless Love 心形蛋糕，提供 4 寸（港幣$468）和 6 寸（港幣$768）選擇給不同需要的客人。

採用朱古力甘納許霜唧出玫瑰花，象徵著對媽媽最真摯的愛意。客人可自選喜愛的蛋糕口味，包括濃郁的有機朱古力 Foxy Brown 或純素蘋果金寶等，量身訂造出屬於媽媽的節日蛋糕，最適合喜歡熱鬧慶祝母親節的媽媽們！客人可親自製作送給母親的蛋糕，讓母親節禮物變得更有意義！DIY 迷你蛋糕套裝（港幣$298）內含三款色彩繽紛的顏色糖霜筆和七彩糖針，以創作出帶個人特色、專屬媽媽的迷你蛋糕，是向媽媽表達愛意同時發揮無限創意的最佳選擇。客人更可根據媽媽喜好自訂蛋糕口味，送上最貼心的祝福，感謝媽媽無微不至的照顧。

DIY 套裝讓任何人都可以輕鬆製作出獨一無二的迷你蛋糕，絕對是母親節派對、家庭聚會或不同慶祝場合的不二之選，享受溫韾愜意時光。

喜歡輕盈點心必不能錯過 I Love You Mom 迷你蛋糕（港幣$268）！無乳製戚風蛋糕內裏填滿香甜士多啤梨果醬，外層抹上香滑的白朱古力忌廉，甜而不膩。蛋糕表面滿佈迷你心形圖案，飾有簡單而隆重的甜蜜信息「I Love You Mom」，尺寸雖小，但滿載心意，絕對是向媽媽傳達甜蜜愛意的首選。

喜歡輕盈點心必不能錯過 I Love You Mom 迷你蛋糕（港幣$268）！

甜心純素朱古力禮盒（港幣$268），包裝精美，內附六件造型別緻心形純素朱古力，包括開心果朱古力 Pistachio Lover 和紅莓黑朱古力 Raspberry Kisses，絕對讓人留下深刻的印象，讓母親甜在心頭！The Cakery 更貼心推出禮盒套裝，答謝媽媽的辛勞。客人可以挑選 I Love You Mom 玫瑰及朱古力套裝（港幣$868），或 I Love You Mom 玫瑰花束套裝（港幣$608），以蛋糕甜點和新鮮玫瑰花向母親表達無盡的感激。The Cakery 亦提供精美的母親節紙杯蛋糕禮盒（港幣$190/4 件；港幣$285/6 件；港幣$570/12件）。

設計精美的紙杯蛋糕有兩款口味，包括有機雲呢拿 Thrilla Vanilla 和純素士多啤梨Strawberry Wild（每個港幣$50），蛋糕入口質感幼滑，令人再三回味，送禮自用皆宜，與媽媽細味甜蜜時刻。

母親節系列產品將於 5 月 2 日至 18 日於 The Cakery 所有門市和線上商店發售。

太古廣場
地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場二期 Great Food Hall
營業時間：星期一至日及公眾假期 11am至 7pm 
電話： 5998 2900

The Southside 
地址：香港島南區黃竹坑香葉道 11 號 The Southside G47 號舖
營業時間：星期一至日及公眾假期 11am 至 7pm
電話：6697 8732

PCCW 太古坊
地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊電訊盈科中心地下 4 號舖
營業時間： 星期一至五 早上 8 時 至 晚上 7 時 
 星期六 10 am 至 6pm
 星期日 休息
電話：9166 1290

國際金融中心
地址：中環金融街 8 號國際金融中心商場 1 樓 1105A 號舖
營業時間：
星期一至五 8am 至 7pm
星期六至日 11am 至 7pm
電話：2816 1838

K11 人文購物藝術館
地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 人文購物藝術館 2 樓 217 號舖
營業時間：星期一至日  11 am 至 8pm
電話：6683 3833
 

母親節 商場活動 美食 餐廳情報 蛋糕

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