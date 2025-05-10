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專題:跨界共創 ‧ 商社同行

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ETech試玩｜開箱試玩Nothing CMF Phone 2 Pro　 獨特外觀設計極吸引？

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

Nothing旗下子品牌CMF近日宣布新產品CMF Phone 2 Pro登陸香港，成為中階手機市場的新面孔。到底這款只需二千頭的手機，又有哪些特別之處？就讓本報記者為大家開箱實測以下！

科技新品｜Nothing CMF Phone 2 Pro攻港　$2,199平玩輕量5G手機

ETech試玩｜Nothing Phone (3a) Pro開箱　AI工具「Essential Space」效果出乎意料？（多圖）

今次記者開箱的是採用分段砂岩紋理背板的白色版本CMF Phone 2 Pro，一拿上手就感受到其「超輕薄」的手感，不愧為品牌最薄最輕的手機。這款新品厚度僅7.8mm，重量僅185g，比上一代薄5%，對於女性用家來說，絕對是一個好選擇。

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今次CMF Phone 2 Pro除了主打超型兼獨特的外觀外，亦強調相機規格升級。CMF Phone 2 Pro採用四鏡模組，包括一顆5,000萬像素主鏡頭，擁有同級最大感光元件，捕捉光線比 CMF Phone 1多64%。遠距拍攝方面，則配備強大的長焦鏡頭採用6片鏡片堆疊，提供20倍數位變焦。另有800萬像素超廣角鏡頭。至於前置鏡頭，則為1,600萬像素。

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記者也嘗試了一下相機攝影效果：

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日間效果尚算不錯，就連20倍的鏡頭效果都算清晰，只是會有點「起格」。而夜間效果亦有驚喜（見下圖），就算在極暗的光線下拍攝物件，都能看得清晰，但稍微有點手震，仍是會影響效果。

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至於今次最讓記者驚艷的是，手機雖然輕薄，但仍內建5000mAh電量，基本上使用時間都可以撐到一整天。

總括而言，以這個價位，可以擁有一部外型獨特的手機，還可以採用替換式魚眼及微距鏡頭模組，亦具備5,000萬像素主鏡頭，以及Essential的AI記事功能，絕對物超所值。

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