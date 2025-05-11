ETech試玩｜平玩Nothing副線Buds 2耳機　$399音質竟有驚喜？

Nothing旗下子品牌CMF近日除了有CMF Phone 2 Pro攻港，亦同步帶來了只需$399的Buds 2耳機。本報記者也搶先在Buds 2耳機上市前，試用了數天！

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最新登場的Buds 2耳機，有深灰色、淺綠色、橙色三款顏色予用家選擇，而本次記者就試用了橙色版本，顏色鮮艷搶眼，對於喜歡獨特顏色的玩家，絕對是好選擇！

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今次充電盒設有旋轉環設計，但好像沒甚麼用途，略為可惜。但圓角方形設計，頗為型格。但耳機說到底就是要音質。記者測試後認為，以$399的耳機來說，尚算有驚喜，因為其重低音模式頗為強勁，而其他音色表現穩定。最重要的是，因為用家可以透過Nothing X應用程式調整音效，所以可以根據用家的喜好自行調教，記者個人認為是蠻貼心的細節。

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降噪模式及環境自適應功能亦很好，基本上在街上都能夠隔絕噪音，就算在巴士、地鐵都能夠隔絕大部分聲音。

總括而言，以$399便能夠入手這款真無線耳機，如果對音質未有太過高要求的用家，絕對是一個好選擇。

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