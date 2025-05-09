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非常醫者｜睇《流氓大亨》昏迷鄭裕玲萌生行醫　中醫師推遙距診症關顧老友記

醫生診症室

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

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中醫師岑康遠博士在柴灣興華邨開始以遙距方式為老友記看病，自己或同事親自上門送藥，眼見病人日漸康復，大感欣慰。（周美好攝）

科技無遠弗屆，連長者也未能「獨善其身」。煲劇、看短片、與孫兒face time外，更貼身可算是遙距求醫。

「無牆醫館」透過遙距診症，讓行動不便，又或住在偏遠地區的長者毋須長途跋涉，即可在居家就近的地方接受中醫專業醫療服務。這項計劃的籌辦主腦，是中醫師岑康遠博士。

「無牆醫館」提升了偏鄉和資源匱乏的老化社區醫療服務，為身體虛弱和行動不便的患者帶來了極大的便利。（相片由被訪者提供）

岑康遠博士中學讀理科，一直想學以致用，早已立志中醫為大學目標，結果如願入學中醫學系。

小時候一個畫面他常記得，80年代電視劇《流氓大亨》中，萬梓良心痛妻子鄭裕玲病榻昏迷，小小年紀的岑康遠閃過念頭希望長大後可當上醫者，幫助這些無奈無助的家屬。

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沉浸陰陽五行、寒熱虛實世界，他愈讀愈起勁投入，但到畢業時也擔心考牌能否及格。他有宗教信仰，每次到聖堂都祈禱，如願的話會謹記多做施予，結果順利過渡。

見證針灸博大精深

他曾到過深圳、廣州及北京等地實習，跟隨內地老師門診及駐院受訓，他直言獲益良多，因內地人多，病種廣泛且繁多，令他大開眼界。

雖然他讀中醫，但初時都不相信針灸，直至在內地實習，在中山幫助中風偏癱者下針，有病人針至第四天受影響一側手部回復活動力，輕扯岑康遠的領呔，他真切感受到針灸的威力。

岑康遠為認知障礙症病人進行針灸治療。（相片由被訪者提供）

他在港大修畢中醫碩士學位後，隨即開業應診，立心做前綫工作，至今已十年光景。

不同個案  豐潤行醫視野

行醫生涯中遇上形形式式的病人，其中深刻的有一位患有腫瘤的病人需接受不同治療，化療後的副作用令病人手指末端出現麻痺，這病人熱愛作畫，為未能提筆感沮喪。社工把她的個案轉介至岑康遠，為他針灸，病人手指麻痺感逐漸消退，能再次拿起畫筆，重新投入繪畫班。

另有一位女長者患有認知障礙症，目前此症中西醫仍未有根治的方法，但患病與日俱增，他常想有哪些方法可延緩病況，改善生活質素。女病人朝早到他的診所進行針灸，然後到附近的長者中心接受認知訓練。女病人接受三、四個月針灸治療後，對比前後評估，分數雖然無明顯轉變，但其家人覺得進步很大，如睡眠質量、記性、遊走行為皆有改善，情緒變得穩定，比過往照料容易。這個案更被拍成電視健康節目。

中醫師岑康遠博士在柴灣興華邨開始以遙距方式為老友記看病，自己或同事親自上門送藥，眼見病人日漸康復，大感欣慰。（周美好攝）

事實上，岑康遠的父親同樣患有認知障礙症，作為中醫兒子，有無學以致用？「他有針灸，但針灸對早期的認知障礙較彰顯效果，後期則多輔以內服中樂。其實我覺得整個病很難診斷，如提到病徵，是一般退化健忘抑或認知障礙徵兆，就算我們讀醫而非認知障礙專門研究，也未必分辨到出來。排期公立醫院做腦掃描，往往已耽誤了好一段時間。」

岑康遠和爺爺的兒時合照。岑康遠大學臨畢業時爺爺中風，找中醫師進行針灸復康。（相片由被訪者提供）

疫情開展新念頭

近年經歷新冠疫情洗禮，此疫也教岑康遠難忘。疫情期間，很多人未能出門就醫，足不出戶困在家，全香港醫療服務經歷前所未有的困難，在此時他萌生開設「無牆醫館」。「我與附近的長者中心合作，幫助獨居及年老長者以遙距醫療服務睇症。那段時間大家都懂得用手機找醫生，長者卻未必懂得，但他們都有醫療需要。」

「無牆醫館」在香港不同社區落地實踐，推動醫療社會創新的經驗被收錄於《種子實驗3.0》著作中。（相片由被訪者提供）

長者只需使用智能手機或平板電腦，就可以安坐家中接受專業中醫實時視頻問診。他說其實長者對遙距醫療服務都有兩派，有不相信懷疑效果，也有開明接納嘗試，後者的反應是感覺方便，毋須長途跋涉很快可以看到中醫。「好些長者十分精靈，早已試過和孫仔玩face time；一些會爭少少，要花多一點時間指引，經義工單對單教導下，最後亦迎刃而解。」

在研討會中，他分享中醫針灸治療抑鬱情緒的研究，以及中醫結合精神健康綜合社區服務運作模式與實際經驗。（相片由被訪者提供）

雖然「隔住個mon」診症，但岑康遠都試過從中找到嚴重病症患者。「有本來睇失眠或感冒的，發覺當事人有發燒、喘咳得厲害甚或有腳腫，單以遙距醫療就不適合，要盡快由門診跟進。」

「無牆醫館」由柴灣作開端，現在已在各區遍地開花，合作點包括鰂魚涌、香港仔、秀茂坪、深水埗、元朗及沙田。

視醫師為孫兒

常診治長者，岑醫師不時成為老友記們醫人又醫心的傾訴對象，有些會視他如孫仔。「醫療服務也是一種人與人之間的聯繫，不止有病醫病、施藥，部分長者須多次覆診，彼此會變得熟絡。」

長者安在家中亦可接受遙距中醫服務。（相片由被訪者提供）

他憶說曾有次上門診治長者，敲門時有人回應，但等了良久也不見有人開門，原來這名長者不良於行，一直無法外出，靠機構日常送飯維生。問診期間一句噓寒問暖，婆婆即簌簌淚下。「究竟一個幾孤獨幾唔開心的人，只不過被人問一句：『你最近點呀』即落淚？婆婆居所在我的診所附近，卻一直未能向她提供『無牆醫館』的服務，令我心感慚愧。」岑康遠也因此再次申請「無牆醫館」資助，讓更多老人家受惠。

長者可以前往居家就近的長者中心，透過「無牆醫館」與註冊中醫師進行視像諮詢，讓他們在就近且熟悉的環境中獲得治療。（相片由被訪者提供）

同道人同行的快樂

他對於社創基金（SIE）及「陳廷驊基金會」撥款資助推動「無牆醫館」計劃心存感激。「很多時候會對一些有數據及迴響的項目，較願意投放資源及較大信心，我們如此創新的計劃卻得到支持，把理念化成真實服務，又真係幫到人，誠是美事。」

助人自助，岑康遠藉此計劃也獲益匪淺。「我看見病人痊癒，笑容重現，滿足感油然而生。我也在計劃認識很多同道中人，以這種方式去助人、互相學習，為我帶來另一種開心，這是一個人平日看症，領略不到的。」

BOX
社創基金「無牆醫館」
 

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