聖保羅小一入學｜百年名校聖保羅書院小學　6月辦小一入學簡介會報名詳情

【聖保羅書院小學/聖保羅書院小學簡介會/直資小學/小一報名/小一入學】聖保羅書院小學（St. Paul's College Primary School）即將展開2026/27年度小一入學申請，校方將於將於6月28日舉辦兩場小一學位申請簡介會，有興趣家長須於5月12日至13日透過學校網頁登記。

▲ 聖保羅書院小學校長麥志豪分享小一面試貼士。（Topick攝）

聖保羅書院小學申請｜設兩場簡介會

為了讓家長深入了解學校的辦學理念、課程特色及入學申請程序，聖保羅書院小學簡介會於6月28日，分別在上午9:00至10:00及11:30至12:30舉行，地點位於香港域多利道777號，名額有限，額滿即止，家長須把握機會。

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聖保羅書院小學申請｜直屬中學聖保羅書院

聖保羅書院小學強調培養學生的4C's能力（批判性思考、創意思維、溝通技巧及協作能力），並推崇「12年男孩教育」的核心價值，為學生提供全人發展的學習環境。校園佔地約5380平方米，設有現代化設施如電腦室、圖書館及多功能活動室，課程涵蓋核心學科及多元化課外活動，包括音樂、體育和STEM項目，培養學生全人發展。作為直資學校，2025/26年度學費為$32,000（分10期繳交），並設有學費減免及助學金計劃，支援有需要的家庭。

聖保羅書院小學的畢業生大多能順利銜接直屬中學聖保羅書院，該中學在香港中學文憑試（HKDSE）中成績優異，核心科目達5級或以上的比例高於全港平均，入大學率亦相當高，令家長對聖保羅書院小學寄予厚望。

同場加映：小一叩門攻略必備文件清單

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聖保羅書院小一申請｜簡介會日期及時間

第一場︰2025年6月28日（星期六）上午9時至10時

第二場︰2025年6月28日（星期六）下午11時30分至12時30分

聖保羅書院小一申請｜簡介會網上報名

2025年5月12日（星期一）上午8時至5月13日（星期二）下午8時透過學校網頁登記。

聖保羅書院小一申請｜重複登記視作失效

聖保羅書院小學兩場簡介會內容相同，以粵語進行，不設問答環節。家長只可登記其中一場；重複登記，將被視作失效，中選者只供一位家庭成員出席。如登記人數超過場地容納名額，學校以抽籤形式決定。學校於2024年6月3日（星期一）透過電郵及SMS短訊通知中選者；落選者不作另行通知。中選者須自行列印通知電郵內附之證明，當天憑該證明入場。記得簡介會進行期間禁止拍照、錄音或錄影。

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