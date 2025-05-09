  • 26°C
香港時間：202559日 (五) 20:56

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖保羅小一入學｜百年名校聖保羅書院小學　6月辦小一入學簡介會報名詳情

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

百年名校聖保羅書院小學 ，6月辦小一入學簡介會留意報名詳情。

聖保羅書院小學/聖保羅書院小學簡介會/直資小學/小一報名/小一入學】聖保羅書院小學（St. Paul's College Primary School）即將展開2026/27年度小一入學申請，校方將於將於6月28日舉辦兩場小一學位申請簡介會，有興趣家長須於5月12日至13日透過學校網頁登記。

聖保羅書院小學校長麥志豪分享小一面試貼士。（Topick攝）

聖保羅書院小學申請｜設兩場簡介會

為了讓家長深入了解學校的辦學理念、課程特色及入學申請程序，聖保羅書院小學簡介會於6月28日，分別在上午9:00至10:00及11:30至12:30舉行，地點位於香港域多利道777號，名額有限，額滿即止，家長須把握機會。

最新影片︰

童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

聖保羅書院小學申請｜直屬中學聖保羅書院

聖保羅書院小學強調培養學生的4C's能力（批判性思考、創意思維、溝通技巧及協作能力），並推崇「12年男孩教育」的核心價值，為學生提供全人發展的學習環境。校園佔地約5380平方米，設有現代化設施如電腦室、圖書館及多功能活動室，課程涵蓋核心學科及多元化課外活動，包括音樂、體育和STEM項目，培養學生全人發展。作為直資學校，2025/26年度學費為$32,000（分10期繳交），並設有學費減免及助學金計劃，支援有需要的家庭。

聖保羅書院小學的畢業生大多能順利銜接直屬中學聖保羅書院，該中學在香港中學文憑試（HKDSE）中成績優異，核心科目達5級或以上的比例高於全港平均，入大學率亦相當高，令家長對聖保羅書院小學寄予厚望。

同場加映：小一叩門攻略必備文件清單

點擊圖片放大
+5
+4

聖保羅書院小一申請｜簡介會日期及時間

  • 第一場︰2025年6月28日（星期六）上午9時至10時
  • 第二場︰2025年6月28日（星期六）下午11時30分至12時30分

聖保羅書院小一申請｜簡介會網上報名

2025年5月12日（星期一）上午8時至5月13日（星期二）下午8時透過學校網頁登記。

聖保羅書院小一申請｜重複登記視作失效

聖保羅書院小學兩場簡介會內容相同，以粵語進行，不設問答環節。家長只可登記其中一場；重複登記，將被視作失效，中選者只供一位家庭成員出席。如登記人數超過場地容納名額，學校以抽籤形式決定。學校於2024年6月3日（星期一）透過電郵及SMS短訊通知中選者；落選者不作另行通知。中選者須自行列印通知電郵內附之證明，當天憑該證明入場。記得簡介會進行期間禁止拍照、錄音或錄影。

更多相關內容︰

小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小　一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】

小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！　 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%

小一統一派位2025｜必睇懶人包　填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小　一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】
14:21 2025/04/17
小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小　一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】
殺校救亡｜下學年2小學被「派0班」　鴨脷洲街坊學校申請私辦小一　天主教博智小學與教區屬校合併
17:28 2025/03/27
殺校救亡｜下學年2小學被「派0班」　鴨脷洲街坊學校申請私辦小一　天主教博智小學與教區屬校合併
殺校救亡｜下學年兩小學獲派0班小一　教育局稱學校已交發展計劃書
18:42 2025/04/11
殺校救亡｜下學年兩小學獲派0班小一　教育局稱學校已交發展計劃書
小一報名2026︱國際音小著重音樂學術　2026/27年度小一即日起接受申請
17:41 2025/03/07
小一報名2026︱國際音小著重音樂學術　2026/27年度小一即日起接受申請
小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！　 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%
14:52 2025/03/21
小一統一派位｜最新《小一入學報告書》出爐！　 5大校網去年獲派首三志願成功率高達80%
小一入學2025｜王錦輝中小學5.10小一開放日　網上驚現黃牛飛要呢個炒價？
18:25 2025/04/10
小一入學2025｜王錦輝中小學5.10小一開放日　網上驚現黃牛飛要呢個炒價？

你可能感興趣

小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小　一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】
14:21 2025/04/17
小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小　一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】
殺校救亡｜下學年2小學被「派0班」　鴨脷洲街坊學校申請私辦小一　天主教博智小學與教區屬校合併
17:28 2025/03/27
殺校救亡｜下學年2小學被「派0班」　鴨脷洲街坊學校申請私辦小一　天主教博智小學與教區屬校合併
殺校救亡｜下學年兩小學獲派0班小一　教育局稱學校已交發展計劃書
18:42 2025/04/11
殺校救亡｜下學年兩小學獲派0班小一　教育局稱學校已交發展計劃書
學校動態 聖保羅書院小學 小學 中小學教育 學費 STEM

最高瀏覽

東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業　換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛
東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業　換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛
留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激
蔡瀾近況︱83歲蔡瀾傳身體欠佳入ICU出院近況曝光　送30萬普洱招呼友人 精神面貌惹議
蔡瀾近況︱83歲蔡瀾傳身體欠佳入ICU出院近況曝光　送30萬普洱招呼友人 精神面貌惹議
星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？
星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？
地震先兆｜地震預警新突破！ 中大學者揭「破壞性地震」　出現前的11個月先兆
地震先兆｜地震預警新突破！ 中大學者揭「破壞性地震」　出現前的11個月先兆