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香港創科｜2億培育生命健康科技初創　議員嘆資助少得可憐憂缺競爭力

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 45 分鐘前

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財委會討論「生命健康科技初創企業培育計劃」，預計將2億元給予約70間企業。（常彧璠攝）

財政預算案提出撥款2億元，推行河套「生命健康科技初創企業培育計劃」。今日（9日）財委會上，多位議員質疑2億給予約70間企業「錢太少」。創新及科技局局長孫東則指「有好過無」，認為在當前財政狀況下應「做下來先」，之後再考慮會否加碼。

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財委會通過有關撥款，計劃將為不同發展階段的生命健康科技初創提供支援，包括啟動階段、躍進階段和加速階段，不同階段所獲資助不一。創科局預計2年內服務約70個初創團隊和企業，躍進和加速階段的企業料有十多間，每間可得到數百萬元資助。

多名議員認為資助金額，較周邊地區缺乏競爭，憂難吸引優秀初創公司。九龍中議員楊永杰表示，每間公司可得到的資助「少得可憐」，舉例南沙有企業落戶就獎勵12萬元，另有就業補貼等資助；指該計劃資助金額「連民青局青年創業資助計劃都比不上」，關注會否跨局合作、「谷大條數」。

孫東：高興議員問為何錢少  而非質疑交了什麼功課

孫東回應議員查詢時則稱：「就這麼多錢了」、「有好過無」，認為應在香港現有財政狀況下先做、「先試先行」之後再考慮會否加碼。孫提到，去年杭州市政府拿出270億人民幣投資創科，還未包括國家及省級給杭州的支援 ；而港府去年僅有180億用於創科，不過樂見該數字「已逐年增加」。

孫又說，會將議員質疑「錢少」視為對他及本港創科的支持，笑指「是在幫我們（創科局）多拿錢」。「今天我特別高興你們問我錢為什麼這麼少，而不是challenge（質疑）我拿這些錢，有沒有交什麼功課」，他認為這是文化上的巨大改變。

數據過境、生物樣本跨境政策料將僅限河套

此外，被問及河套香港園區的定位與數碼港、科學園有何不同，孫東表示，河套處於深港交匯之處，可以享受「特區中的特區」的便利，進駐的生命健康研發企業將享有數據過境、生物樣本跨境等政策優勢，又透露相關政策可能僅限於河套。

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孫東 財政政策 補貼 創新及科技局 財政預算案

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