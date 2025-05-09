中年好聲音3︱車婉婉決賽前旅行放鬆　為囝囝克服恐懼玩Sea Walkin

【車婉婉 / 車婉婉兒子 / 中年好聲音3】TVB歌唱賽節目《中年好聲音3》決賽將於母親節當晚（5月11日）舉行，負責擔任主持的車婉婉近日忙於準備開騷，不過在此繁忙日子中，在日前把在復活節假與兒子Justus Quinlan（BBQ）往越南富國島旅行的相片，上載到社交平台與網友分享。

婉婉表示，想在《中年好聲音3》決賽在即的這段緊張時間，分享一些輕鬆事緩和一下比賽情緒。車婉婉指，早前復活節時，因為丈夫「Q PaPa」有工作在身，所以今次由她與BBQ，以及約埋其他朋友仔，並4家齊到越南富國島玩6日5夜。

在水清沙幼海邊車婉婉罕有騷泳照，從她上載照片所見，身穿杜鵑粉色比堅尼泳衣的她，在海中瞓在滑板上，身段保養得十分好。

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中年好聲音3︱車婉婉成就解鎖

婉婉表示今次行程自己最大的突破就是玩Sea Walking（海底漫步），寫道：「其實我係有密室恐懼症，會好Panic（恐慌），所以，真係有恐懼，但係由於BBQ先生係咁叫我同佢一齊，Q MaMa唯有豁出去一試啦。爬落水時個人有啲僵硬，好彩成個過程啲潛水人員都攬到實，好照顧，心情確實係有掙扎嘅，但係深呼吸、堅持，終於成功去到水底，同魚仔一齊玩，仲見到靚靚山瑚（珊瑚），非常特別的回憶，值得。」

雖然海底漫步就成就解鎖，但婉婉表示自己都不會學潛水，坦言：「呢個已經幾盡」。

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